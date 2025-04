Bouygues décroche un contrat de 380 millions d'euros au Royaume-Uni

(AOF) - Bouygues a annoncé que sa filiale Colas Rail avait remporté auprès du gestionnaire de réseau britannique Network Rail un contrat de maintenance ferroviaire d'une valeur de 380 millions d'euros.Ce contrat couvre plusieurs régions du réseau ferroviaire : Wales & Western, Southern, Eastern, North West et Central. Dans le cadre de ce marché, Colas Rail Royaume-Uni assurera, sur une période de huit ans, l’exploitation et la maintenance de 28 engins, incluant notamment des bourreuses et des régaleuses.

AOF - EN SAVOIR PLUS