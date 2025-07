Bouygues: croissance organique limitée au 1er semestre, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 09:42









(Zonebourse.com) - Bouygues a fait état jeudi d'une faible croissance organique au titre du premier semestre tout en se montrant plus optimiste sur les perspectives de sa filiale de services multi-techniques Equans, ce qui n'empêchait pas son titre de chuter de 4% dans les premiers échanges.



Le groupe de BTP, de médias et de télécoms dit avoir enregistré un chiffre d'affaires de 26,9 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, en hausse de 1,3% sur un an, grâce notamment aux métiers de la construction.



A périmètre et change constants, son chiffre d'affaires n'affiche cependant qu'une progression limitée de 0,7% sur un an.



Son résultat opérationnel courant des activités (ROCA) s'est quant à lui accru à 796 millions d'euros, contre 747 millions sur la même période de l'an dernier, largement porté par sa division d'ingénierie Equans.



Dans un communiqué, le conglomérat indique avoir ajusté les perspectives d'Equans, dont le chiffre d'affaires est désormais attendu à un niveau proche de 2024 à taux de change constants, alors qu'il visait jusqu'ici une poursuite de la croissance organique du chiffre d'affaires, mais à un rythme moins élevé qu'en 2024.



La marge des activités d'Equans est pour sa part vue autour de 4,2%, à comparer avec une marge de 4%, possiblement légèrement supérieure, précédemment.



Dans un environnement mondial jugé 'très incertain', le groupe Bouygues dit, lui, anticiper pour 2025 un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant

des activités (ROCA) en légère croissance par rapport à 2024.



A la Bourse de Paris, l'action Bouygues était sanctionné suite à cette publication peu convaincante. A 9h40, le titre reculait d'environ 4% alors que le CAC 40 progressait de 0,4% au même moment.





