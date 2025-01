Bouygues: accord de collaboration dans le ciment bas carbone information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 11:35









(CercleFinance.com) - Bouygues Construction, la principale filiale de Bouygues en termes de chiffre d'affaires, a annoncé jeudi la signature d'un partenariat avec Ecocem, un spécialiste français des technologies de ciment bas carbone.



La société explique que l'objectif de cette collaboration est de promouvoir et de faciliter l'utilisation au sein de ses projets de la technologie 'ACT' d'Ecocem, censée permettre une réduction de 70% des émissions de CO2 par rapport à la moyenne européenne des émissions du ciment.



A la suite de tests approfondis en laboratoire, Bouygues Construction prévoit de conduire un certain nombre d'essais initiaux à grande échelle qui seront menés sur le terrain.



Une fois cette étape franchie, une maquette grandeur nature, incluant tous les composants structurels (dalles, murs, poteaux et poutres), sera réalisée dans les conditions habituelles de chantier afin de permettre une évaluation complète de l'utilisation de la technologie.





