Bourses mondiales : le potentiel de baisse n'est pas épuisé, selon GMCP

Découvrez les prévisions des experts de Global Macro Cycle Partners AG. (© Adobestock)

Les experts des graphes de Global Macro Cycle Partners AG anticipent une poursuite du repli des actions jusqu'en juin.

Très positifs sur les actions depuis les plus bas de mars 2020, Michael Riesner et Marc Müller de Global Macro Cycle Partners AG ont anticipé depuis plusieurs semaines une phase de repli, qu'ils attendaient entre avril et juin 2021.

Les deux experts des graphiques avaient prévu une phase de correction sur les Bourses mondiales, déclenchée par une situation de «surachat» sur les Bourses américaines. Leur message de prudence a d'abord porté sur l'indice Nasdaq Composite des valeurs de technologies, puis sur les valeurs dites «cycliques» et «value».

Vers une baisse plus marquée en juin

Le passage du S&P 500 sous le seuil clé des 4.118 points une première fois le 12 mai dernier a confirmé leur scénario baissier à court terme. Malgré le rebond qui a suivi, l'absence de «capitulation» de la part des investisseurs constatée sur les indicateurs techniques (ratio put/call, rsi, sentiment de marché, etc.) a conforté leur anticipation négative.

Une accélération de la baisse pourrait désormais survenir si l'indice passait durablement sous le plus bas inscrit le 12 mai à 4.057 points (à nouveau testé le 19 mai). Plusieurs des grandes valeurs de technologie, dont Apple, Amazon, Tesla et Intel, ont également testé leur moyenne mobile à deux cents jours qui constitue un important support graphique.

Tout rebond serait alors pour les