Bourses européennes: BofA Securities anticipe une nouvelle baisse de 12%

Les stratèges de la banque américaine prévoient d'ici au troisième trimestre 2024 une baisse de 15% des profits européens. (© Fotolia)

Les stratèges de la banque américaine prévoient une nette dégradation de la conjoncture qui devrait peser sur les cours.

Les niveaux de liquidités disponibles chez les professionnels sont élevés et la majorité d'entre eux anticipent une nouvelle baisse des cours, selon les experts de BofA Securities.

Ce pessimisme ambiant conduit certains à penser que les risques de dégradation de la conjoncture sont déjà intégrés dans les cours, ce qui pourrait favoriser une hausse des actions.

Mais les stratèges de la banque américaine insistent sur la faible prime de risque des actions mondiales (inverse du PER ou «earning yield» moins le rendement obligataire), au plus bas de quinze ans.

Et l'écart de rendement entre la dette privée américaine dite «high yield» (la plus risquée) et la dette fédérale est proche de son plus bas du cycle à 440 points de base (300 points de base quand l'activité est au plus haut), bien loin de son niveau de récession (1.000 points de base).

Ce qui montre que les risques de ralentissement plus marqué de l'activité ne sont en aucun cas intégrés dans les prix, malgré des discours plus prudents.

Selon BofA Securities, la raison de cette apparente contradiction, entre un discours majoritairement baissier chez les professionnels et le faible niveau de risque intégré dans les cours, vient de la résilience inattendue de l'économie américaine depuis un an.

Pourtant, les stratèges pensent que les principaux