Bourse : vendez ces cinq actions qui ont animé la cote la semaine dernière

Les conseils du Revenu sur les plus fortes variations boursières de la semaine passée. (DR)

Le CAC 40 a touché de nouveaux sommets de plus de 20 ans début juin. Les valeurs pétrolières sont à la fête alors que les spécialistes des énergies vertes continuent à se replier. Dans ce contexte, découvrez nos conseils boursiers sur huit actions en vue la semaine dernière.

Les Bourses mondiales ont poursuivi leur marche en avant la semaine dernière.

La perspective d'une reprise économique solide liée à l'amélioration de la situation sanitaire et des taux d'emprunt souverain contenus par les mesures des banques centrales placent les investisseurs dans les meilleures conditions pour acheter des actions.

En France, le marché parisien n'est pas en reste. Le CAC 40 a encore grapillé 0,49% et touché, le 3 juin en séance, un nouveau record depuis l'automne 2000 à 6.522,23 points. Depuis le début de l'année, il gagne plus de 17%. De son coté, le SBF 120 a gagné 0,51% en cinq jours. Il progresse de plus de 16% depuis début janvier.

Les parapétroliers bondissent

La semaine a aussi été marquée par un nouveau rebond du prix du pétrole. La décision de l'OPEP de ne pas accélérer la hausse de sa production au cours des prochains mois a entraîné une hausse du Brent de 3% en quelques jours. À plus de 70 dollars le baril, il navigue actuellement à un plus haut depuis 2019.

Cette hausse a largement porté les entreprises du secteur. TotalEnergies (ex-Total) a bondi de 4% et les parapétroliers TechnipFMC (+20,88%), CGG (+10,32%), Vallourec (+8,45%) et Technip Energies (+7,27%) ont pris la tête de l'indice SBF 120.

L'envolée du fabricant de tubes sans soudure