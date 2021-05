Bourse : une chute à prévoir de 6% à 10%, selon Deutsche Bank Research

La chute anticipée ramènerait l'indice S&P 500 vers 3.850 points. (© Fotolia/Adobestock)

Le stratège de la banque, Binky Chadha, anticipe un recul marqué des actions avant l'été.

Le stratégiste de Deutsche Bank Research, Binky Chadha, rappelle que les actions sont fortement corrélées avec les indices ISM, reflétant la confiance des directeurs d'achat dans l'industrie et les services.

Ces indicateurs avancés de la conjoncture américaine connaissent habituellement un pic dix à onze mois après la fin d'une récession, qui correspondrait à peu près à la période actuelle.

La récession a en effet eu lieu aux Etats-Unis entre février et juin 2020. Les créations d'emplois sont ensuite reparties à la hausse.

Depuis 1945, les indicateurs ISM ont enregistré 36 pics. Deux tiers ont été suivis d'une baisse prononcée et un tiers se sont stabilisés à un niveau élevé.

Pic de croissance et baisse des actions

Le S&P 500 enregistre une baisse médiane de 8,4% après le pic de croissance. Cela s'explique par l'interrogation des investisseurs sur l'ampleur du ralentissement à venir.

Et même quand les ISM se maintiennent proches du sommet, le recul médian de l'indice des actions américaines atteint 5,9%. La baisse des cours démarre (en médiane) deux semaines après le pic de l'ISM manufacturier et dure pendant six semaines (en médiane).

Le pic de l'ISM manufacturier a été dévoilé le 1er avril dernier à 64,7. Mais le S&P 500 a inscrit son plus haut le 7 mai à 4.238 points.

Selon Binky Chadha, les Bourses ont été soutenues ces