Bourse : un risque de baisse de 10% sur les actions européennes

Selon BofA Securities, la montée des incertitudes va encore peser sur les cours dans les prochaines semaines. Les stratèges de la banque préfèrent les banques et les utilities, ils sont négatifs sur l'automobile et la pharmacie.

Les stratèges de BofA Securities ont adopté une vision plus prudente sur les actions européennes. Ils visent un retour de l'indice Stoxx 600 vers 420 points avant la fin de l'année, soit un potentiel de baisse de 10% sur le niveau actuel.

Selon eux, les incertitudes économiques augmentent à nouveau après une nette amélioration constatée depuis dix-huit mois, Europe en tête. Le ralentissement de la dynamique de croissance se confirme et des risques d'une nouvelle dégradation existent.

Ainsi, l'environnement de marché est passé de «goldilocks» (accélération de la croissance et baisse du taux d'actualisation), l'environnement le plus favorable aux actions, à «anti-goldilocks», avec un essoufflement de la croissance européenne et une remontée des taux réels (taux nominaux moins inflation).

Cela alors que les banques centrales sont devenues plus restrictives sur la création monétaire, quand l'offre ne parvient pas à satisfaire la demande et que les prix de l'énergie s'emballent.

La crise de l'énergie pèse sur la confiance

L'opinion plus réservée de BofA Securities sur les Bourses européennes est en partie motivée par une dégradation supplémentaire des perspectives de croissance liée au manque d'énergie en Chine et en Europe.

Des ruptures d'approvisionnement dans l'industrie et la crise immobilière chinoise ajoutent aux