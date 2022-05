Bourse : trois actions à vendre vite

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Le Cac 40 clôture la séance de vendredi sur un rebond de 2,52% au terme d'une semaine en dents de scie marquée par l'inflation record et les risques d'un resserrement monétaire. Dans ce contexte incertain, découvrez nos conseils sur 23 valeurs dont 3 à vendre sans tarder.

La Bourse de Paris gagne 1,67% entre lundi et vendredi au terme d'une semaine très volatile marquée par des séances en forte hausse (mercredi et vendredi) et en forte baisse (lundi et jeudi). Les marchés restent obnubilés par le tour de vis de la banque centrale américaine, l'inflation record et le conflit géopolitique en Europe. Les Bourses américaines, hors Nasdaq, résistent dans l'ensemble mieux que leurs homologues de ce côté de l'Atlantique.

Dans ce contexte incertain, Le Revenu renouvelle ses conseils de prudence. Les investisseurs les plus avertis peuvent commencer à se renforcer dans de belles valeurs de croissance dans une optique de long terme. Les autres s'abstiendront de toute prise de position spéculative.

Découvrez nos conseils sur 23 valeurs. Nous en recommandons 9 à l'achat, 3 à la vente et 11 sont à conserver. Les actualités les plus marquantes (Alstom, Trigano, etc.) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 23 actions Adocia

Des avancées prometteuses Achetez

Alten

Emportée par la vague de correction sur les valeurs technologiques bien valorisées sur fond de remontée des taux d’intérêt, elle perd cependant 27% par rapport à son plus-haut historique touché en tout début d’année. La publication d’un chiffre