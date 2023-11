Bourse : small caps vs large caps

Si vous avez décidé d'investir dans les actions et que vous avez déjà fait quelques recherches, vous êtes certainement tombé sur des termes comme « small cap » ou « large cap » pour décrire des entreprises cotées en Bourse.

Quelles sont les différences entre ces deux types d'actions ? Pourquoi investir dans une small cap ou dans une large cap ? Quels sont les risques associés à ces actions ? Comment choisir la meilleure option pour vous ? Répondons à toutes ces questions dans cet article.

La capitalisation boursière au cœur des classifications des entreprises en Bourse

Toutes les entreprises cotées en Bourse sont classées en fonction de leur capitalisation boursière, également connue sous le nom de « market cap », calculée en multipliant le prix d'une action par le nombre total d'actions de l'entreprise en circulation.

Au sein de cette classification, on trouve diverses catégories, des plus petites aux plus grandes.

Les « nano caps » rassemblent les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 50 millions de dollars, tandis que les « mega caps » désignent les sociétés dont la capitalisation boursière dépasse les 200 milliards de dollars. Mais en plus de ces extrêmes, il existe d'autres catégories intermédiaires telles que les « small caps », les « mid caps » et les « large caps ».

La capitalisation boursière, bien que sujette à des variations quotidiennes, permet donc d'évaluer la position d'une entreprise sur le marché boursier, en fonction de sa classification.

Cela offre aux investisseurs une base pour affiner leurs stratégies d'investissement en actions en prenant en compte leurs objectifs, mais aussi le potentiel de croissance et le niveau de risque associés à chaque type d'entreprise cotée en bourse.

Qu'est-ce qu'une small cap ?

Une small cap est une entreprise publique dont la capitalisation boursière est généralement comprise entre 300 millions de dollars et 2 milliards. Cette entreprise est souvent une jeune société, mais il peut aussi s'agir d'une entreprise plus ancienne qui profite d'un certain historique sans être pour autant extrêmement connue.

Qu'est-ce qu'une large cap ?

Une large cap est généralement une entreprise avec une capitalisation boursière comprise entre 10 milliards de dollars et 200 milliards de dollars. Il s'agit en général d'une entreprise établie, leader dans son domaine d'activité. Les large caps regroupent les entreprises les plus connues des investisseurs et donc souvent les plus intégrées dans les portefeuilles d'investissements.

Quels sont les avantages et les risques d'investir dans une small cap ?

Investir dans une small cap offre l'avantage de profiter d'un gain potentiellement plus important qu'avec les large caps. Les perspectives de croissance sont, en effet, généralement plus importantes chez les small caps.

Puisque la taille de ces entreprises est généralement plus petite, les small caps ont plus de flexibilité pour s'adapter à l'évolution de la dynamique des marchés et saisir de nouvelles opportunités.

Un autre avantage d'investir dans les small caps réside dans le fait qu'elle n'attire pas constamment l'attention des analystes et des médias spécialisés.

Il est ainsi plus facile pour les investisseurs avertis de repérer les opportunités d'investissement, notamment les actifs sous-évalués qui n'ont pas encore attiré l'attention du marché.

Au niveau des risques, les small caps sont des entreprises globalement plus risquées, car il n'est pas certain qu'elles réussissent à atteindre leurs niveaux de croissance cibles.

Elles peuvent aussi avoir du mal à faire face à une popularité soudaine de leurs produits ou services (scalabilité difficile voire impossible dans certains cas), ce qui peut entraîner un manque à gagner.

Les small caps sont aussi plus volatiles et moins liquides que d'autres types d'actions. De plus, tous les intermédiaires financiers ne proposent pas le trading des small caps. Il est donc plus difficile d'investir dans ce type d'actions.

Quels sont les avantages et les risques d'investir dans une large cap ?

Contrairement aux small caps, les larges caps sont des entreprises matures et connues de tous les investisseurs qui ont généralement des activités solides à l'international.

Elles sont réputées pour leur stabilité financière, leurs performances solides ou encore leur politique de dividendes. Il s'agit d'ailleurs souvent de marques ayant un certain historique et ayant survécu à une ou plusieurs crises économiques et financières.

La popularité des large caps en fait des actions très liquides disponibles chez la majorité des intermédiaires financiers proposant l'investissement dans les actions. Elles sont aussi moins volatiles que les small caps et il est facile de trouver des informations sur ces entreprises.

Investir dans des large caps est donc considéré comme placement plus sûr que d'investir dans des small caps.

En revanche, cela signifie aussi que le potentiel de hausse de leurs cours de Bourse est généralement plus limité.

Il peut aussi être plus compliqué pour ces grandes entreprises de profiter de nouvelles conditions économiques ou de nouvelles tendances (complexité organisationnelle, processus de décision parfois difficile et long, etc.).

Les actionnaires de ces grandes entreprises peuvent aussi mettre une certaine pression pour que l'entreprise fournisse les résultats attendus et continue d'en redistribuer une partie sous la forme de dividendes. Cela peut ainsi limiter les initiatives voire freiner la croissance.