Bourse : six tendances de long terme favorables aux valeurs technologiques

Par Jeremy Gleeson, AXA IM equity portfolio manager

Les entreprises technologiques ont pour la plupart publié des résultats conformes, voire parfois même supérieurs, aux prévisions et certaines actions ont fortement rebondi depuis le début de l'année.

Si les événements macroéconomiques et géopolitiques sont susceptibles de continuer de perturber les marchés, certaines de ces pressions pourraient commencer à s'atténuer, les récentes données économiques laissant penser que le cycle actuel des taux d'intérêt semble se rapprocher de son point culminant.

De nombreuses entreprises technologiques ont été amenées à réduire leurs coûts et dépenses, pour permettre d'améliorer les marges d'exploitation et de rentabilité en cas de reprise de l'activité commerciale.

En outre, le rattrapage boursier des valeurs technologiques les a placées dans une position beaucoup plus attrayante, notamment parce que leurs solides moteurs de croissance semblent toujours bien en place, tandis que les valorisations se situent désormais à des niveaux plus favorables.

Chez AXA IM, nous avons identifié six tendances offrant un potentiel de croissance future pour les valeurs technologiques.

1. Les dépenses liées au Cloud et aux infrastructures numériques

Selon l'International Data Corporation (IDC), les dépenses en produits informatiques et en infrastructures de stockage pour les déploiements dans le Cloud, y compris les environnements informatiques dédiés (Cloud privé) et partagés (Cloud public), ont augmenté de 24,7% en glissement annuel au troisième trimestre 2022 pour atteindre 23,9 milliards USD .

Pour l'ensemble de l'année 2022, l'IDC prévoit une hausse de 19,6 % des dépenses d'infrastructure Cloud en glissement annuel, pour atteindre 88,1 milliards USD. À plus long terme, l'IDC table sur un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,9% des dépenses d'infrastructure Cloud sur la période 2021-2026, atteignant 135,1 milliards USD en 2026 .

Par ailleurs, le Cloud computing permet de déployer de nouveaux modèles économiques. Par exemple, les entreprises technologiques ne se contentent plus de vendre du matériel informatique et des logiciels, mais elles utilisent également le Cloud pour proposer des services par abonnement (comme par exemple Amazon Music, Microsoft Xbox Live, Apple TV ou encore Google Play) qui leur assurent des flux de revenus réguliers. Selon Gartner, à l'échelle mondiale, les services de Cloud public devraient progresser de 20,7% en 2023 pour atteindre près de 600 milliards de dollars .

2. La transformation numérique

Les entreprises continuent d'intégrer la technologie dans leurs activités entraînant une plus grande efficacité, une dynamique commerciale renforcée et, à terme, une mentalité axée avant tout sur le numérique afin de pouvoir concurrencer, dans leur quête de clients et de collaborateurs, les entreprises dites «digital native», c'est-à-dire conçues pour opérer essentiellement en ligne.

Ce cheminement peut prendre des formes différentes selon l'entreprise dans la mesure où il concerne, entre autres, l'expérience client, l'autonomisation des collaborateurs ou encore l'efficacité opérationnelle. Certains aspects sont toutefois communs : la numérisation des données, les logiciels en tant que service (Software-as-a-Service - SaaS), l'analyse et l'intelligence artificielle ainsi que la cybersécurité sont autant d'éléments qui jouent un rôle essentiel dans cette opportunité.

Cette évolution est perceptible dans divers secteurs, comme les services bancaires aux particuliers, où la mise à disposition d'une application bancaire n'est désormais plus une option mais une nécessité pour attirer la prochaine génération de clients. Les services publics, à l'échelle mondiale, commencent à tirer profit des prestations de services numériques en libre-service permettant de réaliser divers types de tâches (allocations, carte d'identité…).

3. L'avènement de la 5G

Au cours de la dernière décennie, l'adoption du smartphone et de nouvelles applications dans le domaine des réseaux sociaux, des vidéos, des jeux et des paiements numériques, entre autres, a été rendue possible par le déploiement des réseaux 4G. Si la 4G a marqué une amélioration notable par rapport à la 3G, la 5G a pour sa part été conçue dans l'optique d'un réseau centré sur les données plutôt que d'un réseau centré sur la téléphonie avec transmission de données.

La 5G devrait constituer une technologie essentielle pour un monde plus connecté qui, à terme, entraînera des répercussions sur un large éventail de secteurs comme les transports, l'industrie, les loisirs et la santé.

Selon PwC, les principaux moteurs fonctionnels de la 5G permettront d'exploiter un large éventail d'opportunités, notamment l'optimisation de la prestation de services, de la prise de décision et de l'expérience de l'utilisateur final. Il en résulterait une valeur économique mondiale de 13 200 milliards USD d'ici 2035, générant 22,3 millions d'emplois dans la seule chaîne de valeur de la 5G à l'échelle mondiale.

4. Les semi-conducteurs

L'omniprésence prévisible de l'électronique et des semi-conducteurs est un aspect essentiel de l'évolution technologique dans notre vie quotidienne. Alors que la plupart des puces de silicium étaient autrefois utilisées dans des appareils informatiques, ces dix dernières années la demande de semi-conducteurs s'est étendue aux smartphones, aux tablettes, à l'électronique grand public, à l'internet des objets (thermostats intelligents, portiers vidéo et lampes LED) ainsi qu'à l'industrie automobile, en particulier pour les véhicules électriques, les dispositifs d'aide à la conduite et de sécurité.

Selon Gartner, les expéditions mondiales de PC ont diminué de 16,2% en 2022 alors que les recettes mondiales des semi-conducteurs ont augmenté de 1,1%, un phénomène que l'on n'aurait pas pu observer il y a 15 ans .

Comme le montrent les récentes initiatives prises par les pouvoirs publics, telles que les Lois sur les puces électroniques adoptées en Europe (European Chips Act) et aux États-Unis (US Chips Act, cette dernière ayant acté l'intention d'investir 280 milliards USD dans ce secteur au cours des dix prochaines années), l'industrie des semi-conducteurs reste essentielle pour l'économie mondiale, ce dont témoigne la pénurie observée ces dernières années .

5. La cybersécurité

La cybersécurité est un sujet crucial, le télétravail ayant été démocratisé et de plus en plus de transactions étant effectuées en ligne. Les cyber activités malveillantes telles que les ransomwares, le phishing, le vol de données et de propriété intellectuelle ne devraient pas s'atténuer, même en période de ralentissement économique mondial. Les spécialistes de la cybersécurité ont récemment fait état d'une demande sans précédent alors que de plus en plus d'entreprises optent pour des solutions basées sur le Cloud. Selon McKinsey, les coûts liés à la cybercriminalité devraient atteindre 10.500 milliards USD par an en 2025 .

Il faut donc s'attendre à ce que les dépenses liées à la cybersécurité continuent d'être importantes, les entreprises étant confrontées à des menaces croissantes sur l'accès à leurs données et à leurs systèmes. Les pares-feux, la protection des courriers électroniques, la sécurité basée sur le Cloud et la gestion des vulnérabilités sont autant d'aspects importants de la cybersécurité.

6. L'intelligence artificielle

Le lancement de ChatGPT a captivé l'imagination, c'était une étape clé pour promouvoir l'aspect convivial de l'innovation.

Le niveau d'intérêt a été exceptionnel puisqu'il n'a fallu que cinq jours pour que le service atteigne un million d'utilisateurs, franchissant ensuite la barre des 100 millions d'utilisateurs dès janvier 2023.

Les applications de l'IA conversationnelle sont très répandues, allant de la banque et la finance au commerce électronique, en passant par la santé et le bien-être.

Même si l'outil doit encore être amélioré, notamment en matière de sécurité, de précision et de cohérence, l'enthousiasme suscité jusqu'à présent laisse penser que la vitesse de commercialisation pourrait être rapide, d'autant plus que de nombreux utilisateurs dans le monde sont déjà familiarisés à l'utilisation de ce type de technologie. Tout consommateur à l'aise pour parler à son Alexa, Siri, Google Assistant, ou encore Roku / SmartTV maitrise déjà les interfaces utilisateurs d'IA conversationnelle – ce qui devrait en favoriser l'adoption.

Finalement, la commercialisation de l'IA et d'autres développements connexes seront intéressants pour bon nombre d'investissements dans les domaines des logiciels, d'internet et des semi-conducteurs.

Le secteur de la technologie regorge donc d'opportunités, selon nous. Alors qu'au début de la pandémie, certains postes de dépenses technologiques se sont accélérés, notamment avec le recours massif au télétravail, de nombreux projets à plus long terme avaient été mis de côté et réapparaissent aujourd'hui.

