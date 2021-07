Bourse : sept conseils pour passer l'été tranquille

La propagation rapide du variant Delta oblige les autorités à rétablir certaines restrictions sanitaires. Cet environnement, qui inquiète aussi les investisseurs, exige une surveillance accrue de vos placements boursiers. (© Phovoir)

Restez vigilant sur vos placements cet été. La crise sanitaire n'est pas terminée. Nos conseils pour éviter les déconvenues pendant vos vacances.

La crise sanitaire n'est pas encore terminée. Le risque d'une nouvelle vague liée au variant Delta maintient la menace épidémique. Et les intentions de la banque centrale américaine (Fed) sur sa politique monétaire sont scrutées.

L'été, propice au relâchement, suscite souvent des surprises sur les marchés financiers, avec des décrochages. Comme pour les règles sanitaires, ce n'est pas le moment de baisser la garde.

1- Prenez des plus-values partielles

Les marchés d'actions ont réalisé un très beau parcours depuis le rebond entamé dès fin mars 2020. Et ils ont très bien tenu au premier semestre 2021, notamment en Europe. Mais, en Bourse, on a gagné uniquement lorsqu'on a vendu. Signe de la nervosité ambiante, le 8 juillet, le CAC 40 a perdu 2,01%, avant de rebondir de 2,07% le lendemain. Il faut donc savoir vendre, en sachant qu'on le fait rarement au plus haut.

Plutôt que de subir les inévitables retournements de tendance, les prises partielles de bénéfices, par exemple au-delà de 20% de gain, vous permettent de matérialiser vos plus-values, en allégeant une position sans vous priver d'une éventuelle poursuite de la hausse sur le reste de la ligne, qu'elle soit d'actions en direct ou de fonds.

Au premier semestre, au sein du CAC 40, Saint-Gobain a repris 48%, Société Générale 46%,