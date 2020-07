Bourse : sept actions à acheter pour surfer sur la vague verte

Les succès électoraux des écologistes confirment la montée en puissance des sujets environnementaux, y compris en Bourse. (© DR)

Le bon score des écologistes aux élections municipales vient renforcer une tendance de fond. Le Revenu vous conseille sept actions pour jouer un thème d'investissement qui s'annonce durable. Deux petites valeurs spéculatives, trois entreprises de taille moyenne et deux groupes du CAC 40 sont à l'honneur.

Lyon, Bordeaux, Strasbourg : trois des dix plus grandes villes de France vont être administrées par un maire écologiste au cours des six prochaines années. Anne Hidalgo, réélue à Paris, et Michèle Rubirola, en pôle position à Marseille, ont toutes les deux fait alliance avec les Verts pour l'emporter.

Après leur percée lors des élections européennes, les écologistes confirment ainsi leur capacité à prendre le pouvoir, au moins localement. En dépit d'une importante abstention, leurs succès électoraux illustrent l'aspiration grandissante des citoyens à des politiques plus respectueuses de l'environnement.

Le lendemain des élections, le président Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé qu'il comptait donner suite à 146 des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Il a aussi promis «15 milliards d'euros sur deux ans» pour la «conversion écologique de notre économie».

Miser sur une deuxième vague

Dans ce contexte résolument favorable à la thématique environnementale, nous avons sélectionné sept entreprises cotées en Bourse susceptibles de profiter du verdissement de l'économie. La plupart d'entre elles avaient déjà connu un véritable engouement en début d'année.

Stoppé ou ralenti par la crise sanitaire, ce mouvement haussier pourrait reprendre dans les prochains mois à la faveur de plans de relance budgétaire qui feront sans doute la part