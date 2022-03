Bourse : que faire en cas de forte perte ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

S'il y a bien une situation vraiment désagréable, c'est lorsqu'on est face à une perte importante en Bourse. Qu'il s'agisse d'une perte provoquée par une prise de risque trop importante à la suite d'une opération de trading (avec levier) ou d'une forte chute des marchés (krach) à la suite d'une décision d'investissement long terme, il est toujours délicat de savoir comment réagir en cas de forte perte.

Nous verrons ensemble dans cet article les bonnes réactions à adopter en cas de forte perte, que ce soit dans le cadre d'une perte de trading ou d'investissement.

La paralysie en Bourse

Quand la perte ou la baisse de marché est d'une grande ampleur et soudaine, il n'est pas rare d'être dans un état de paralysie face à la catastrophe. Bien qu'il ne soit pas recommandé non-plus de réagir de façon impulsive, il ne faut pas rester paralysé et incapable d'agir lorsqu'un scénario catastrophe se produit.

Un trader utilisant fréquemment de l'effet de levier sera susceptible de se retrouver plus régulièrement dans une situation pouvant aboutir à cet état.

Trader paralysé : quelles solutions ?

Un trader averti devrait avoir placé un stop loss de telle sorte qu'une vente soit automatiquement initiée pour éviter que le trader se retrouve paralysé devant des positions ouvertes. Rappelons que c'est justement parce qu'un trader est exposé à un risque plus important, par l'utilisation de produits à levier, qu'il doit impérativement se protéger avec un stop loss.

Si toutefois un trader avait commis l'erreur d'omettre le stop loss de sécurité, alors son état de paralysie face à la perte devrait être le signal déclencheur d'une prise de conscience immédiate que la perte en cours va déjà bien au-delà de ce que le trader est réellement prêt à perdre.

Il faut donc immédiatement couper les pertes et garder en tête qu'il faudra impérativement placer un stop loss la prochaine fois. Bien que ce soit possible, il ne faut pas attendre et espérer que les marchés donnent une issue favorable. Laisser la situation évoluer telle quelle dans le temps expose surtout le trader à une aggravation de la situation.

Investisseur paralysé : quelles solutions ?

Un investisseur ayant un portefeuille boursier long terme composé d'actions et d'ETF, et n'utilisant pas de produits à levier, aura beaucoup moins de chance de se trouver dans une situation qui pourrait provoquer un état de paralysie. Cependant, ce pourrait être le cas avec un important krach boursier.

Si bien sûr le portefeuille est composé de valeurs solides et correctement diversifié, il sera moins important de réagir dans l'urgence. L'absence d'utilisation de levier écarte le risque d'appel de marge ou d'une perte qui pourrait dépasser le capital investi. Toutefois, si la perte en vient à créer un « électrochoc », alors peut-être l'investisseur doit-il prendre le temps de se poser les bonnes questions :

Ne suis-je pas trop investi ?

Ai-je correctement estimé mon seuil de risque ?

Ma stratégie est-elle adaptée à mes attentes ?

Inutile donc d'agir dans la précipitation car cela pourrait entrainer de nouvelles erreurs, mais il sera nécessaire de tirer des leçons de l'évènement afin de rééquilibrer son portefeuille boursier pour qu'il soit plus en adéquation avec la psychologie de l'investisseur.

Les périodes de fortes chutes boursières sont récurrentes, il faut donc les anticiper afin qu'elles puissent être vécu par l'investisseur sans beaucoup plus de stress que les périodes euphoriques de hausses.

Moyenner à la baisse

Moyenner à la baisse consiste à une augmentation la taille de son exposition sur un actif financier au fur et à mesure de la baisse de la valeur de ce dernier. C'est parfois le réflexe qu'ont certains investisseurs ou trader quand ils sortent de l'état de paralysie.

Moyenner à la baisse en trading : une bonne idée ?

Si ne pas avoir mis de stop loss pour couper ses pertes est une erreur, augmenter son exposition (et donc son risque) en espérant une issue favorable est la pire erreur à faire dans une opération de trading court terme. Malheureusement, c'est bien souvent un réflexe dicté dans le feu de l'action par les émotions du trader. C'est évidemment la pire chose à faire.

Certains traders ont eu la chance de sortir d'une mauvaise situation en pratiquant le pyramidage des positions perdantes, mais ce serait la pire chose qui puisse vous arriver sachant que cela pourrait rapidement devenir une mauvaise habitude qui finira tôt ou tard par causer votre ruine.

Moyenner à la baisse son investissement : est-ce judicieux ?

Dans le cadre d'un investissement long terme, c'est plus mitigé car cela pourrait faire partie intégrante de la stratégie. Beaucoup d'investisseurs utilisent en effet ce que l'on appelle le « dollar cost average » qui consiste à réinvestir de façon périodique une somme sur son portefeuille boursier. Puisqu'étant partie intégrante de la stratégie, profiter d'une forte baisse pour racheter plus de titres boursiers à meilleur prix pourrait être une bonne idée, à condition donc de le faire de façon réfléchie et en adéquation avec un plan déterminé en amont. Moyenner le prix de ses investissements en période de forte baisse peut-être une opportunité pour booster la performance de ses investissements pour les années à venir.

Le recours à la diversification

Vous avez surement lu à maintes reprises sur Café de la Bourse à quel point il est important de correctement diversifier ses investissements. Il s'agit bien sûr d'un travail à faire en amont, une forte perte sur son portefeuille boursier peut être l'occasion de mieux diversifier ses investissements. Après tout, on dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire.

Un trader doit-il diversifier son portefeuille ?

Nous n'allons pas nous étendre sur la diversification dans le cas du trading puisque cette discipline nécessite au contraire d'être l'expert d'un actif financier bien précis. Ce serait donc une erreur pour un trader de chercher à se diversifier, au risque de se perdre et de ne jamais réussir à devenir un expert dans un domaine précis.

L'investisseur qui a subi des pertes doit-il diversifier son portefeuille ?

Ce n'est certainement pas un secret pour vous, la diversification de vos investissements est étroitement liée à la prise de risque. Ainsi, plus de diversification devrait garantir un risque moindre. Quand la perte est déjà là, il est pourtant trop tard pour décider de se diversifier afin de réduire le risque ; mais il est malgré tout possible de choisir de se diversifier pour saisir davantage d'opportunités.

La plongée dans l'incertitude en Bourse

Quand on décide d'initier une opération de trading ou un investissement, c'est généralement car on a la certitude de réaliser une transaction qui va aboutir sur un profit. Le fait de se retrouver en perte va logiquement déclencher chez le trader ou l'investisseur de nombreuses incertitudes.

Incertitudes : quelle attitude adopter en trading ?

Puisque nous avons déjà précédemment expliqué que la meilleure chose à faire dans un scénario de forte perte est de couper rapidement la position, nous allons supposer à ce stade que le trader n'a plus de position ouverte dans le marché et que l'incertitude à laquelle il fait face est plutôt liée à ce qu'il doit faire après la perte.

De nombreux traders vont chercher à rapidement recouvrir les sommes perdues, mais puisque la perte a ébranlé la confiance du trader dans ses capacités à prendre de bonnes décisions, de nombreux trader vont se tourner vers des analyses ou signaux de trading de tierces personnes ; cherchant ainsi une opportunité pour rapidement effacer les pertes sans devoir s'impliquer dans la prise de décision.

Il s'agit bien-sûr d'une erreur à ne pas commettre, et qui pourrait avoir une issue dramatique. La meilleure chose à faire dans ce genre de situation est de s'arrêter là au moins pour la journée en cours et reprendre le trading le lendemain ou le surlendemain.

Incertitudes : quelle attitude adopter pour ses investissements ?

Alors que le trader va chercher à trouver rapidement des opportunités pour récupérer ses pertes autant que possible, l'investisseur n'aura peut-être pas coupé ses pertes même s'il sera plus ou moins dans la même démarche. Bien que la baisse des marchés et la perte qui en résulte puisse être tout à fait imprévisible, l'investisseur pourrait être victime d'une perte de confiance en ses choix d'investissement ou dans la mythologie de sa stratégie. Dans un tel contexte, nombreux sont ceux qui vont aller chercher du réconfort auprès d'analyses prédisant un avenir prochain plus favorable pour les investissements en cours.

Bien que se reposer sur l'expertise d'un spécialiste en période d'incertitude soit une excellente idée que nous ne pouvons qu'encourager, il faut faire cependant attention à ne pas suivre de recommandations à l'aveugle. Si une analyse est favorable et anticipe des jours meilleurs pour vos investissements, il faut que les raisonnements ayant abouti à cette conclusion puissent être expliqués et compris par l'investisseur. En bref, ne suivez pas aveuglement les conseils qui vous réconfortent.

Bourse : une astuce pour déterminer quoi faire en cas de forte perte

Que ce soit pour le trader ou pour l'investisseur, il existe un exercice à faire qui permet de répondre à bien des questions liées à l'incertitude.

Imaginons que pour une raison X ou Y, votre position de trading ou l'ensemble des positions perdantes de votre portefeuille d'investissement se retrouvent subitement clôturées. À la suite de l'accident, votre courtier Bourse vous offre la possibilité de :

soit réouvrir manuellement les positions au prix et dans les conditions initiales ;

soit laisser les positions fermées et passer à votre chose.

En Bourse, on oublie souvent que ne rien faire c'est une décision qui consiste à rester positionner sur une opportunité passée. Cet exercice permet ainsi de mettre en évidence la décision que l'investisseur ou le trader devrait prendre s'il était rationnel et non sous l'emprise des émotion liées à la perte.

Source des images : Freepik

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse