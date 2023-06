Bourse : préférez des sociétés qui améliorent leur rentabilité

Xilam Animation ambitionne de doubler ses revenus d'ici à 2026. De son côté, le fabricant de tubes sans soudure Vallourec a renoué avec les bénéfices au premier trimestre, en affichant en hausse de 46% de son chiffre d'affaires. (© Vallourec/Xilam)

Après un premier trimestre favorable, la hausse des coûts et le ralentissement attendu de l'activité devraient peser sur les marges de profits. Les investisseurs privilégient des entreprises dont les bénéfices augmentent plus vite que l'activité.

La saison de publication des comptes du premier trimestre a été bien accueillie par les investisseurs en Europe. Des bonnes surprises sont venues dans l'industrie, l'automobile et les financières.

En revanche, les matériaux, les télécoms, les biens de consommation courante sont restés à la traîne. Soutenues par la hausse des prix, les marges ont montré des signes de stabilisation à un niveau élevé, après des replis constatés durant les deux trimestres précédents. Le discours des dirigeants est resté prudent pour l'exercice en cours, mais ils n'ont montré aucun signe d'inquiétude majeure, selon Emmanuel Cau, stratège chez Barclays. Ce dernier rappelle toutefois que la situation pourrait évoluer rapidement si la conjoncture se dégradait davantage.

Les chaînes d'approvisionnement s'améliorent et le coût de l'énergie a baissé, mais la hausse des salaires se poursuit et les matières premières sont plus chères. Dès lors, une lourde chute des profits ne semble pas imminente. Mais des conditions de crédit moins favorables et une moindre croissance de l'activité à venir limitent le potentiel de hausse.

En Bourse, les semi-conducteurs, l'automobile, les biens d'équipement ont pris du retard depuis fin mars sur l'amélioration des anticipations de profits.

Ralentissement à venir

Chez Morgan Stanley, Graham Secker pense que les bonnes surprises sont déjà intégrées dans les cours, avec une