Bourse : pluie de records

Le CAC 40 vient de battre son record historique du 4 septembre 2000. (© DR)

Le CAC 40 et les indices américains s’offrent de nouveaux plus-hauts historiques.

Inédit depuis 21 ans. Enfin ! Voilà plus de deux décennies que les investisseurs français attendaient ce moment. Le CAC 40 a atteint, le 3 novembre, un nouveau plus-haut historique, à 6.955,1 points, au-dessus du précédent record du 4 septembre 2000 à 6.944,77 points.

L’indice phare parisien gagne 25% depuis le début de l’année, alimenté notamment par le solide parcours des valeurs du luxe et les regains de TotalEnergies et des financières. Le CAC 40 Gross Return, c’est-à-dire dividendes réinvestis, s’adjuge près de 28% et a également inscrit un plus-haut historique en séance à 19.767,21 points.

Wall Street au plus haut

Outre-Atlantique, 2021 constitue aussi une année de records. Ou plutôt d’enchaînements de records. Le Dow Jones a pour la première fois franchi le cap symbolique des 36.000 points. En 1999, la publication du livre Dow 36 000 avait alimenté le débat sur l’exubérance des marchés d’actions et de la bulle Internet.

Sur le Nasdaq Composite, le nouveau plus-haut s’accompagne d’une redistribution des couronnes. Apple, entravé par les pénuries de puces et de composants, a cédé sa place de première capitalisation mondiale à Microsoft.

Mais le plus spectaculaire est sans doute l’enchaînement des records du S&P 500, l’indice large des entreprises américaines. Il cumule pas