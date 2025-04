Bourse : Paris sous-performe en Europe sur fond de nombreuses publications de sociétés

(AOF) - Les indices européens ont clôturé en ordre dispersé une séance animée par de très nombreux résultats d’entreprises. Si l'indice CAC 40 a perdu 0,24% à 7555,87 points, le Dax 40 a gagné 0,80% à 22449,71 points et le FTSE100, 0,61% à 8468,75 points. Pour le 100ème jour de la deuxième présidence Trump, Wall Street progresse légèrement : 0,50% pour le Dow Jones vers 17h30. Depuis le 20 janvier, jour de l’investiture de Donald Trump, l'indice S&P 500 a perdu environ 8%.

" Au cours des 100 premiers jours de son second mandat, Donald Trump a orchestré une série de volte-face politiques sauvages qui ont déstabilisé les marchés et créé un climat d'incertitude ", explique David Ross, CFA, gérant actions internationales chez La Financière de l'Échiquier. " En effaçant tout sentiment de normalité, le président affaiblit la réputation de l'Amérique en tant que terrain d'investissement digne de confiance – ainsi que l'attrait des bons du Trésor américain en tant que valeur refuge ".

La politique commerciale agressive du président américain pèse également fortement sur le moral des ménages, principaux moteurs de la croissance. L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board est tombé à un plus bas de près de 5 ans à 86 en avril contre 93,9 en mars. Il était attendu à 87,7.

" Cette baisse a été largement alimentée par les attentes des consommateurs. Les trois composantes des attentes - la conjoncture, les perspectives d'emploi et les revenus futurs - se sont toutes fortement détériorées, reflétant un pessimisme généralisé à l'égard de l'avenir ", explique Stephanie Guichard, économiste du Conference Board.

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a, lui, fait ressortir 7,192 millions d'ouvertures de postes en mars, le consensus étant de 7,490 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes s'élevaient à 7,480 millions.

Demain, le gouvernement américain dévoilera la première estimation de la croissance économique au cours des trois premiers mois de l'année. Le PIB est attendu en hausse de 0,4% après une progression de 2,4% au quatrième trimestre 2025. Le rapport sur l'emploi en avril est attendu vendredi.

A Paris, le CAC 40 a été écarté entre la publication rassurante de Capgemini et celle décevante de Schneider Electric. En Allemagne, les bons résultats du groupe de défense Rheinmetall et de la banque Deutsche Bank ont plus que compensé l'avertissement de Porsche. Au Royaume-Unis, les publications du groupe pétrolier BP et du distributeur AB Foods ont été sanctionnées à la différence de celle de la banque HSBC. Ailleurs en Europe, Electrolux a dévissé en raison de profits plus faibles qu'anticipé.