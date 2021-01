Bourse : nos conseils sur les sept petits nouveaux de 2020

Le Revenu fait le point sur les introductions en Bourse de 2020. (© DR)

Sans surprise, dans un contexte de crise, le cru 2020 des introductions en Bourse par offre au public a été très faible, avec seulement sept opérations. Mais un peu plus de la moitié de ces IPO ont enregistré une performance positive l'an dernier, certains titres bénéficiant d'un statut «valeur de confinement». Découvrez nos conseils boursiers sur Nacon, Alchimie, Ecomiam, Winfarm etc.

Le «listing sponsor» Allegra Finance - qui assiste les entreprises pour lever des fonds en placement privé ou sur les marchés financiers - a recensé 25 introductions en Bourse (IPO) en 2020, pour un total de 493,6 millions d'euros levés.

C'est près de six fois moins qu'en 2019 (2,86 milliards) qui avait bénéficié de deux grosses opérations : la Française des Jeux et Verallia.

Dans le détail, Allegra Finance a recensé 12 transferts du marché réglementé sur Euronext Growth (Pixium Vision, Mr Bricolage, Fleury Michon, Installux, It Link, Riber, Amoeba, Euromedis Group, Cogelec, Archos, Onxeo, Supersonic Imagine), un transfert d'Euronext Growth sur le marché réglementé (Solutions 30), 7 offres au public (Munic, Paulic Meneurie, Nacon, Energisme, Ecomiam, Alchimie, Winfarm) et 5 cotations directes (Facephi Biometria, Aptorum Group, Making Science Group, Segro Public et 2MX Organic)

Si le marché réglementé d'Euronext Paris n'a accueilli