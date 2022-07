Bourse : nos conseils sur 20 valeurs après le recul des marchés

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Nouvelle semaine en baisse pour le CAC 40 qui perd 2,34% entre lundi et vendredi. Profiter des cours bas pour se renforcer est une stratégie possible. Nos conseils sur 20 valeurs.

Le pessimisme des investisseurs est à son comble. Près de 80% des gérants dans le monde anticipent une forte dégradation de la conjoncture. Un ratio supérieur aux précédents points bas de mars 2020, janvier 2019, juillet 2008, août 2006, décembre 2000, etc. Et la crainte d'une "stagflation" (recul économique et inflation) est au plus haut depuis 2008 ! Dans un tel contexte, le recul du CAC sur la semaine (-2,34%) n'est pas une surprise.

Nous demeurons prudents à court terme. Car les analystes n'ont pas encore intégré le ralentissement à prévoir de l'activité, alors que des hausses de prix vont devenir plus difficiles à répercuter sur les clients. Découvrez nos conseils sur 20 valeurs. Nous en recommandons 7 à l'achat, 1 à la vente et 12 à conserver. Les actualités les plus marquantes (ADP, Carrefour, Crédit agricole, etc.) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

ADP

La privatisation a du plomb dans l’aile Conservez

Bilendi

Bilendi recule de 20% par rapport à son plus-haut absolu touché en avril. Le PDG fondateur avait alors lancé un nouveau plan stratégique ambitieux mais crédible au vu de son historique. D’ici 2026, il vise un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros, contre 58 millions d’euros en 2021 en intégrant en année pleine l’allemand Respondi. À cet