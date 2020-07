Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Nokia chute, JPMorgan craint une baisse des ventes à Verizon Reuters • 08/07/2020 à 10:39









PARIS, 8 juillet (Reuters) - L'action Nokia NOKIA.HE affiche la plus forte baisse de l'indice européen Stoxx 600 mercredi après la révision à la baisse de la recommandation de JPMorgan, qui évoque le risque de voir l'équipementier de réseaux perdre au moins une partie de son chiffre d'affaires avec l'opérateur américain Verizon VZ.N , son premier client. Le titre du groupe finlandais cède 7,28% à 3,71 euros vers 08h15 GMT, sa plus forte baisse depuis le 12 mars, alors que le Stoxx 600 recule de 0,34%. JPMorgan a abaissé son conseil à "neutre" contre "surpondérer" en expliquant qu'au vu des données récentes sur les chaînes d'approvisionnement, Nokia semble perdre des parts de marché chez Verizon. "Nous estimons qu'il existe un risque réel que Verizon soit moins dépendant de Nokia comme premier fournisseur de RAN (radio access network) à l'avenir", écrivent les analystes de la banque américaine en précisant que Verizon se tourne vers Samsung 005930.KS . Dans le pire des scénarios, celui d'une perte totale du chiffre d'affaires réalisé avec Verizon, estimé à plus d'un milliard d'euros, Nokia verrait sa marge brute et sa marge d'exploitation baisser, ajoutent-ils. "De ce fait, même si nous ne pouvons pas être certains des intentions de Verizon, les données suffisent à nous rendre prudents", expliquent-ils. Nokia a réagi en déclarant continuer de collaborer avec l'opérateur américain et vouloir poursuivre cette collaboration. (Tommy Lund, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées NOKIA XETRA -6.61% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% SAMSUNG ELECTRON OTCBB -100.00% VERIZON COMM NYSE -0.33%

