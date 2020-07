Bourse : neuf actions à acheter malgré les incertitudes européennes

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Après avoir touché un plus haut depuis début juin en milieu de semaine, le CAC 40 a clôturé en légère baisse vendredi, les yeux rivés sur le sommet européen. Un échec des négociations pourrait faire baisser la Bourse lundi. Dans ce contexte incertain, Le Revenu conseille neuf actions à l'achat, six à la vente et cinq à conserver.

Découvrez ci-dessous tous les conseils boursiers de la rédaction du Revenu cette semaine. Les actualités les plus marquantes (Alstom, Carbios, Sodexo, TFF, Total...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes. Avec un CAC 40 légèrement au-dessus des 5.000 points, le marché actions offre toujours des opportunités dans une optique de long terme. Cette semaine, nous mettons 20 titres en avant. Neuf sont à acheter et six à vendre.

Nos conseils sur 20 actions Argan

À mi-exercice, son résultat net récurrent a bondi de 59%, à 50,6 millions d'euros, alimenté par la contribution de l'opération Cargo avec Carrefour. À 56 euros par action, l'actif net réévalué reste stable par rapport à fin 2019. Rien d'inquiétant. Argan semble bien armée, par la qualité de son portefeuille, pour faire face aux soubresauts liés au Covid-19. Achetez

Alstom

Le fabricant de matériel ferroviaire ne déraille pas malgré la crise. Achetez

Beneteau

Au titre du troisième trimestre de l'exercice qui s'achèvera le 31 août, le numéro un mondial des bateaux à voile a publié un chiffre d'affaires de 249,3 millions d'euros, en retrait de 42,6%. Les dirigeants évoquent toutefois une reprise des volumes au cours des dernières semaines. En parallèle, Beneteau a présenté son nouveau plan