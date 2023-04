Bourse : les small caps restent à la peine

Arnaud Riverain GreenSome Finance Associé Fondateur http://www.greensome-finance.fr/

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Depuis 2000, les petites et moyennes capitalisations ont été régulièrement les actifs privilégiés des marchés. La performance parle d'elle-même avec un CAC Mid&Small qui a progressé de 227%, un CAC Small de 164% alors que le CAC 40 affiche un petit +22%.

Néanmoins, depuis 2018 les lignes ont bougé. Ainsi, alors que le CAC 40 n'a surperformé que 7 fois depuis 2000, c'est lui qui l'a emporté à 4 reprises entre 2018 et 2022 et continue de largement devancer ses petits frères depuis le début de l'année. Ainsi, depuis 2018 le CAC 40 a progressé de 54% et plus on descend dans la cote moins la performance est bonne (CAC Small +23% / Euronext Growth +3%).

Qu'est-ce qui peut expliquer cette bascule ?

Le décrochage a véritablement débuté en septembre 2018 avec une baisse jusqu'à la fin de l'année pour les Small, baisse qui a atteint les -12% en octobre 2018 et in fine -27% pour le CAC Small sur l'année vs -11% pour le CAC 40. Outre le fait que le marché affichait une hausse quasi ininterrompue depuis 6 ans, des facteurs de stress sont apparus tels que les risques du retour de l'inflation aux USA et donc les incertitudes liées à la politique de la Fed. En Europe, le sujet du Brexit a commencé à susciter de nombreuses interrogations également. Bref, la visibilité se réduisant fortement, logiquement les bénéfices ont été pris sur les actifs ayant enregistré les plus fortes performances. Par ailleurs, les Small Caps étant moins liquides cela les pénalise dans un mouvement de vente et accroît mécaniquement le mouvement de baisse.

Depuis ce fameux mois, les Small ont accusé un vrai retard par rapport au CAC 40 même si en 2020 un sursaut majeur et surprenant a eu lieu sur Euronext Growth : +31% vs +7% pour le CAC Small et -7% pour le CAC 40. 2020 est à mettre à part du fait de la Covid où le pire et le meilleur se sont côtoyés. Ainsi, on a observé un emballement disproportionné pour les valeurs Tech et médicales en fin d'année, secteurs très représentés dans Euronext Growth. Merci Pfizer…

Pour revenir à nos moutons, on constate que les Small ne parviennent pas à rattraper leur retard par rapport aux Large. Selon nous cela s'explique par un environnement global « stressé » qui privilégie la sécurité et donc la liquidité. Par ailleurs, les Small Caps sont plus marquées « valeur de croissance » donc dans un monde de hausse des taux, de risque de récession et de forte inflation, les petites valeurs sont logiquement pénalisées alors que les Large Caps peuvent offrir des profils plus « défensifs » et surtout avec une exposition géographique beaucoup plus large.



Performances des indices

Performances des indices.

Prévisions d'évolution des résultats

Pour 2023 c'est le grand écart entre grandes et petites valeurs. En termes de crédit, nous penchons pour le scénario d'une baisse progressive des anticipations pour le CAC Small. Comme nous ne cessons de le répéter, les prévisions de début d'année sur les Small, notamment, sont la plupart du temps revues à la baisse au fil de l'eau. Ce sera néanmoins intéressant de voir l'évolution entre CAC 40 et Small d'ici à cet été car une telle différence de scénario est rare.

L'anticipation d'une baisse des résultats semble plus logique au regard de l'environnement inflationniste qui offre des opportunités à court terme mais qui finit par être gommé par les pressions internes et externes.

Estimations de variation des BPA

Estimation de variation des bénéfices par action.

Valorisation

Le marché ne semble pas cher par rapport à sa moyenne historique. Toutefois 1/ on payait plus cher lorsque les taux étaient au tapis et 2/ les anticipations de résultats peuvent réserver de mauvaises surprises.

Après, sur du long terme, il semble néanmoins évident que nous sommes sur une fenêtre intéressante ou du moins les niveaux de prix observés peuvent servir d'amortisseurs dans un environnement qui reste encore volatile.

Valorisation des indices

Valorisation des indices.

Conclusion

Le marché veut croire à la fin de la politique d'austérité monétaire i.e. l'amorce au S2 d'une détente des taux par la Fed. Le coup de chaud bancaire de mars a montré que les autorités restaient très vigilantes afin de garantir la stabilité du système financier même si le discours reste de lutter contre l'inflation. Bref la Fed est prise entre deux feux mais le marché ne voit que la sortie prochaine de la politique de hausse des taux. Cet élément est ainsi un facteur de soutien non négligeable au marché action.

Pour autant les incertitudes demeurent importantes ce qui ne devrait pas jouer en la faveur des Small Caps qui ont besoin d'une tendance franche pour redevenir attractive car permettant de surperformer. Le signal d'un retour des Small sur le devant de la scène pourrait passer par la confirmation de la fin de la hausse des taux et surtout de l'amorce de leur baisse.

En attendant, il existe de nombreuses opportunités sur des valeurs présentant des fondamentaux solides mais délaissées car peu ou pas assez liquides. Un des critères pouvant être mis en priorité, la capacité à lever de la dette si des opportunités de consolidation se présentent. D'un point de vue sectoriel, le secteur de la défense et/ou de l'Aéronautique retrouvent une forte visibilité. Aussi, les acteurs ayant des technologies différenciantes sauront en profiter. Le thème de la mobilité est aussi à regarder mais avec prudence car le marché est en train de se construire. Il nécessite des investissements majeurs mais amènera à une consolidation du secteur d'ici 3-5 ans.