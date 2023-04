Bourse: les semaines écourtées invitent à la prudence

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Dans une semaine réduite à quatre jours par le Vendredi saint, la Bourse de Paris a fait du surplace, en se maintenant toutefois au-dessus des 7.300 points, en hausse de 13,1% depuis le début de l'année. Avec le lundi de Pâques, la semaine prochaine sera également limitée à quatre séances.

La solidité du marché du travail aux États-Unis (avec 236 000 emplois créés en mars et un taux de chômage à 3,5%) ne devrait pas conduire la Fed à baisser la garde. D'autant que si l'inflation recule, elle se situe encore à 5% sur un an (4,7% hors prix de l'énergie et de l'alimentation).

Dans ces conditions et compte tenu du niveau actuel du marché, des turbulences ne sont pas à exclure. La prudence doit donc l'emporter sur l’impétuosité.

Nos conseils sur 23 actions Advini

En 2022, les ventes ont progressé de 6,3%, mais la profitabilité s’est effritée : la marge d’excédent brut d’exploitation courant a reculé de 0,4 point de pourcentage, à 7,6%. Le bénéfice net ressort à 3,3 millions d’euros, en retrait de 26,7%. Le groupe Adini n’a pas pu répercuter totalement la forte hausse de ses coûts (matières sèches et intrants, énergie, salaires…). Vendez

Bio-UV

Bio-U a connu un bon millésime 2022 : activité en croissance de 53%, hausse de 77% de l’Ebitda, multiplication par quatre du résultat d’exploitation, etc. Mais l’absence de prévisions chiffrées et un carnet de commandes limité à 7,7 millions d’euros à fin mars ont été mal perçus par les investisseurs. Achetez à titre spéculatif

Casino

Inquiétudes sur la