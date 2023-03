Bourse : les gérants actifs à la peine face aux stratégies indicielles

Un univers européen de 5.100 milliards d'euros. (Adobestock)

La progression en volume des outils de la gestion passive, notamment des ETF, soutient leur performance face aux stratégies des gérants actifs qui essaient de s'affranchir des grands indices de référence.

Les investisseurs ont eu une année difficile en 2022. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a provoqué de graves tensions sur les marchés de l'énergie, ce qui a exacerbé les pressions inflationnistes.

Les banques centrales des deux côtés de l'Atlantique ont engagé une remontée brutale de leurs taux d'intérêt directeurs. Les marchés d’actions et d’obligations ont ainsi connu des conditions très délicates. Les indices Morningstar Actions Monde et Morningstar Obligations Monde ont clôturé l'année 2022 respectivement en baisse de 17% et 18%.

À l’occasion de son baromètre européen actif/passif, le bureau d’analyse indépendant Morningstar a mesuré la performance des fonds actifs domiciliés en Europe par rapport à celle de leurs équivalents en gestion passive indicielle (parmi lesquels se trouvent les ETF ou trackers), au sein de leur catégorie Morningstar respective.

Un univers européen de 5.100 milliards d'euros

L’étude couvre près de 26.000 fonds, actifs et passifs, domiciliés en Europe, qui représentent environ 5.100 milliards d'euros d'actifs, soit environ la moitié du marché total des fonds européens. Les données de l’étude sont arrêtées au 31 décembre 2022.

Dans un tel contexte, «les gérants actifs auraient pu battre plus facilement leurs homologues passifs qui intègrent généralement la totalité de la baisse des évaluations du marché.