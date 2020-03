Bourse : les dividendes survivront-ils au Covid-19 ?

Certaines entreprises ont déjà annoncé qu'elles renonçaient à verser un dividende en 2020. (© Adobestock)

Pour préserver leur trésorerie dans la crise, beaucoup d'entreprises devraient renoncer à verser un dividende cette année. C'est déjà le cas d'Airbus, Europcar, JCDecaux et Tarkett. D'autres sociétés attendent d'y voir plus clair sur leur situation financière dans les prochaines semaines pour se déterminer. Ce que l'on peut déjà dire sur les cas Air Liquide, Total, Saint-Gobain et Schneider Electric ainsi que nos conseils boursier sur toutes ces actions.

Ce devait être une saison faste pour les dividendes. D'après les pointages du Revenu, les sociétés du CAC 40 s'apprêtaient à verser à leurs actionnaires cette année 54,3 milliards d'euros, soit 5,9% de plus qu'en 2019. Un record historique.

Mais la crise du coronavirus remet tout en cause. Les mesures de confinement qui se mettent en place un peu partout dans le monde cassent l'économie réelle. Confrontés à des baisses d'activité parfois vertigineuses et sans aucune visibilité sur un retour à la normale, les entreprises donnent la priorité au contrôle des coûts, à la réduction des investissements et à la préservation de la trésorerie.

Baisse de 25% ?

Dans ces conditions, les dividendes qui devaient bientôt être votés lors des assemblées générales, pourraient être remis en cause. Le bureau d'études AlphaValue, qui revoit massivement en baisse ses estimations de résultats pour cette année, évalue la fonte potentielle des coupons en Europe à 90 milliards d'euros, soit -25%.

«À 4,9%, le rendement des dividendes cette année est supérieur à sa moyenne de 3,7% des 13 dernières années. Par conséquent, les coupons sont trop élevés de 32%», note AlphaValue.

Les pouvoirs publics font même pression sur les entreprises. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a demandé «à toutes les entreprises, notamment les plus grandes de faire preuve de la plus grande