Bourse : les cinq valeurs moyennes favorites de Portzamparc

La sélection de valeurs moyennes de Portzamparc pour le mois de novembre 2023. (© DR)

Ce mois-ci, le bureau d’analyse spécialisé dans les petites et moyennes capitalisations renouvelle quasi intégralement la composition de sa sélection, qui a fait largement ses preuves dans le temps. Quels sont les titres qui prennent la place de GL Events, Hexaom, Hydrogen Refueling Solutions et Infotel pour rejoindre Vetoquinol au sein de la fameuse liste « High Five » ?

Le portefeuille «High Five» de Portzamparc continue de défier la morosité qui persiste au sein des valeurs moyennes.

Réputée pour ses performances impressionnantes dans la durée, cette liste équipondérée de cinq petites et moyennes capitalisations retenues à la fois pour la qualité de leurs fondamentaux et leur potentiel boursier s’adjuge plus de 5% depuis début octobre, quand le Cac Md & Small recule de près de 2% dans le même temps.

Depuis le 10 janvier dernier, la sélection du bureau d’analyse spécialisé dans les valeurs moyennes bondit de 18%, quand l’indice de référence de son univers chute de 10%.

Depuis début 2022, l’écart est encore plus fragrant, avec 46 points de surperformance pour le «High Five». Et il se creuse encore depuis début 2021 : 208 points de différence !

Au-delà de la sélection fine de valeurs, le savoir-faire des analystes de Portzamparc réside avant tout dans les arbitrages effectués chaque mois au sein de la sélection, notamment selon l’actualité des entreprises concernées et leur évolution boursière, avec un sens généralement aigu du timing. Ce mois-ci, la filiale de BNP Paribas chamboule son portefeuille, avec le remplacement de quatre actions sur cinq.

Pour novembre, GL Events, Hexaom, Hydrogen Refueling Solutions et Infotel sont remplacés par quatre nouveaux entrants, qui rejoignent