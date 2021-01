Bourse : les choix d'actions des fonds vedettes de Chahine Capital

Michaël Sellam, président de Chahine Capital, et Julien Bernier, directeur des investissements. (© DR)

Les deux fonds Digital Stars Europe et Digital Stars Europe Smaller Companies arrivent tout en haut des classements. Retrouvez leurs principaux choix de valeurs.

Chahine Capital, filiale de gestion de la société Iris Finance présidée par Michaël Sellam, a obtenu des performances remarquables depuis sa création en 1998.

Investi en actions européennes, le fonds Digital Stars Europe, dont l'encours approche 540 millions d'euros, a progressé au 12 janvier de 17,8% en un an (26e sur 621 selon Quantalys), de 66,8% en cinq ans (21e sur 457) et de 175,9% en dix ans (7e sur 310). Il a gagné 9,5% par an depuis vingt-deux ans.

De création plus récente, le fonds Digital Stars Europe Smaller Companies, spécialisé sur les petites et moyennes capitalisations, s'est apprécié de 31,7% en trois ans (23e sur 152).

Des performances hors du commun

Le directeur des investissements de Chahine Capital, Julien Bernier, explique le modèle de «gestion quantitative» qui a permis de battre les indices boursiers et la plupart des autres fonds investis en actions.

Les deux fonds sont très diversifiés, comprenant près de 150 positions pour le premier et près de 90 pour le second, avec un poids maximum de 3,5% de l'encours pour chaque titre et un écart maximum de 15% sur la pondération d'un secteur ou d'un pays dans les indices de référence.

Ils sont investis à partir du «momentum» (la tendance) sur le prix de l'action et sur le bénéfice par action anticipé par le consensus des analystes. L'objectif est de générer de «l'alpha» (surperformance sur