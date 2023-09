Bourse : les actions préférées des gérants de fonds

Quatre valeurs privilégiées par les professionnels de la gestion. (© Novo Nordisk/CC/Linde/Demo Eca)

Nombre de professionnels voient l’activité en recul dans la zone euro et aux États-Unis. Face aux incertitudes, ils privilégient les valeurs de qualité et de croissance.

Prudence, tel est le leitmotiv de nombre de gérants pour la fin de l’année. Le resserrement monétaire fait sentir ses effets par le durcissement des conditions de crédit.

Après deux trimestres de ralentissement, la menace d’une récession, même légère, plane sur la zone euro. L’indice PMI composite a déçu en août (47 points contre 48,6 points le mois précédent). Et la Commission européenne vient d’abaisser à 0,8% sa prévision de croissance pour 2023 (1,4% pour 2024), contre 1% attendu en mai (1,7% pour 2024).

Les actions européennes sous-pondérées

Les chiffres de la France et de l’Allemagne, les deux moteurs de l’économie européenne, déçoivent. L’impact de la dégradation de la conjoncture en Chine est sensible pour l’activité manufacturière outre-Rhin. Et l’activité dans les services a plongé de 5 points en août. En France, la fin du bouclier tarifaire sur l’énergie pèse sur la consommation des ménages.

En relevant son taux directeur de 0,25 point le 14 septembre, la BCE cherche à garder l’inflation sous contrôle face à la hausse des salaires. Avec une anticipation d’inflation à 5,6% par la BCE pour 2023, cette fois la stagflation est là. Or, les aléas météorologiques et les facteurs géopolitiques pourraient faire ressurgir le stress sur les prix de l’énergie, toutefois à un niveau de tension moindre qu’en 2022, selon Candriam.

Face à la récente