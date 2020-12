Bourse : les actions à vendre après leur fort rebond, selon Morgan Stanley

Certaines valeurs cycliques ont rebondi trop vite, selon Morgan Stanley. (© DR)

Les stratèges de la banque américaine ont identifié des actions de sociétés européennes qui ont pris de l'avance sur leurs perspectives de rebond. Air France-KLM et ADP figurent parmi les titres à céder.

Des anticipations de forte reprise de l'activité encouragent Morgan Stanley à privilégier les valeurs cycliques, au détriment des valeurs de croissance.

Les stratégistes de la banque américaine prévoient une croissance forte pendant plusieurs années de l'activité et des profits, qui ne se reflète pas encore dans le prix des actions.

Les bénéfices des entreprises européennes sont attendus en hausse de 30% en 2021 et 20% en 2022. Le précédent d'une croissance des profits supérieure à 20% pendant deux ans est en 2004-2005, où les cours de Bourse avaient progressé de 33%.

Encore du potentiel sur des valeurs décotées

Les financières, les valeurs décotées («value») et les cycliques devraient alors faire mieux que les défensives, les valeurs de croissance et de qualité.

Mais la valorisation relative de l'ensemble des valeurs cycliques est devenue plus exigeante, après la forte hausse des cours. Et elles sont techniquement «surachetées». Une pause serait donc bienvenue, en visant des points d'entrée plus favorables.

Le thème des valeurs décotées reste plus abordable et devrait bénéficier également du scénario de reflation anticipé. Morgan Stanley privilégie les secteurs de la construction, des mines, des services à la consommation, du transport et des médias.

Mais les stratèges de la banque encouragent les investisseurs à faire le tri