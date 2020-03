Bourse : les actions à privilégier après la baisse, selon Barclays

Pénalisé par le virus, le CAC 40 a enregistré sa pire baisse hebdomadaire depuis 2008 la semaine dernière. (© Shutterstock)

Le stratège de la banque britannique, Emmanuel Cau, encourage les investisseurs à revenir sur des actions qui ont accumulé du retard depuis dix ans, dans la banque et les services aux collectivités.

L'expansion mondiale du coronavirus a plongé les actions européennes dans le rouge. Des valeurs cycliques déjà décotées ont accentué leur repli depuis le début de l'année, dans les matières premières, l'automobile, le transport et la banque.

La baisse des taux d'intérêt a favorisé en Bourse les thématiques du «momentum», de la qualité, de la croissance et de la faible volatilité. Mais l'écart de valorisation est devenu extrême entre les thèmes «Growth» et «Value», avec un PER estimé à douze mois près de deux fois supérieur pour les valeurs de croissance.

L'essor des gestions systématiques, utilisant des algorithmes qui suivent la tendance («trend follower»), ont accentué cet écart de valorisation en faveur des entreprises de croissance.

Le stratège de Barclays, Emmanuel Cau, pense pourtant que les taux pourraient vite rebondir à la moindre embellie économique, favorisant la vente des actions les plus chères. La forte concentration des portefeuilles sur des valeurs de technologie, de biens de consommation non durables, d'industrie et de luxe, autant de secteurs exposés à la Chine, ne devrait pas les protéger d'une propagation du virus.

Une préférence pour les banques et les utilities

Emmanuel Cau encourage les investisseurs à diversifier leurs placements vers des valeurs «décotées» (value). Les valeurs de l'énergie et de l'automobile ont été très