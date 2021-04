Bourse : l'actualité des entreprises à suivre du 6 au 16 avril 2021

Les prochaines publications financières de sociétés cotées sélectionnées par Le Revenu. (© Adobestock)

La saison des résultats annuels est désormais terminée pour les plus grandes entreprises. Certaines vont même révéler leurs chiffres pour le premier trimestre dès la mi-avril. Et la saison des assemblées générales commence.

Après quatre jours sans Bourse pour cause de week-end pascal, les publications d'entreprises reprennent ce mardi 6 avril.

La période n'est pas très chargée. Elle sera malgré tout marquée par le début de la saison des assemblées générales et par les premiers chiffres au titre du premier trimestre. LVMH et Airbus tiendront notamment leur AG prochainement et le géant du luxe publiera ses ventes trimestrielles le 13 avril. Découvrez ci-dessous le calendrier des publications entre le 6 et le 16 avril 2021 (sous réserve de modifications des dates par les sociétés).

Mardi 6 avril

Assemblée générale :

Thermador Groupe, Lyon (69)

Résultats annuels :

Carbios (avant Bourse)

I.CERAM (après Bourse)

Chiffres du 3e trimestre :

Cogra (avant Bourse, exercice clôturant le 30 juin)

Mercredi 7 avril

Résultats annuels :

Bio-UV Group (après Bourse)

Europcar Mobility Group (après Bourse)

Theranexus (après Bourse, et point sur la trésorerie du 1er trimestre)

Winfarm (après Bourse)

Chiffre d'affaires semestriel :

Ecomiam (CA magasins, après Bourse, exercice clôturant le 30 septembre)

Osmozis (après Bourse, exercice clôturant le 31 août)

Jeudi 8 Lire la suite sur LeRevenu.com