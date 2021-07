Bourse : Faut-il se lancer à l'arrivée de l'été ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les marchés financiers semblent de nouveau attractifs auprès des investisseurs particuliers. Ainsi, l'AMF soulignait dans son premier tableau de bord des investisseurs particuliers actifs en Bourse publié fin janvier 2021 que la Bourse de Paris comptait plus de 800 000 nouveaux investisseurs individuels en 2 ans. Cet intérêt pour les marchés boursiers s'est notamment manifesté au plus fort de la crise du coronavirus. De nouveaux entrants ont en effet profité du point bas de mars 2020 pour débuter sur les marchés boursiers.

Nous reviendrons dans cet article sur les avantages et les inconvénients à entrer en Bourse sur les marchés en ce moment. Découvrez les atouts et limites d'un investissement à l'été 2021.

Les vacances, l'occasion de faire ses premiers pas sur les marchés financiers

D'abord, il faut reconnaître que les vacances peuvent être mises à profit pour se lancer en Bourse. On dispose en effet à ce moment-là de temps pour pouvoir effectuer les formalités qui s'imposent comme l'ouverture d'un PEA ou d'un compte-titres par exemple. Mais aussi et surtout vous pourrez profiter de ce temps libre pour faire votre apprentissage de l'investissement boursier et notamment étudier les règles essentielles en matière de diversification et de money management. Vous devrez aussi vous pencher sur les différentes stratégies d'investissement et déterminer si vous souhaitez plutôt vous orienter vers la stratégie Value, ou Growth, ou dividendes. Il conviendra également de prendre le temps de lire quelques rapports annuels de sociétés qui vous intéressent et de vous familiariser avec les ratios financiers clés (Bénéfice par action, Price-to-earnings ratio, rendement, taux de distribution, valeur nette comptable, etc.) et éventuellement l'analyse graphique. Même s'il est possible d'investir en Bourse sans comprendre ce qu'est un bébé abandonné ou une étoile du matin, il est préférable de savoir lire un graphique et être capable de repérer les principales figures techniques.

Une fois assimilé les informations qui vous aideront dans votre stock-picking et identifier quels actifs vous souhaitez trader, vous pourrez alors choisir votre courtier. En effet, vous avez tout intérêt à le sélectionner une fois que vous avez déterminé quel type d'actifs et quelles places boursières vous intéressent le plus car tous ne proposent pas les mêmes produits et les mêmes marchés au même tarif. Il sera temps alors d'apprendre comment passer un ordre de Bourse et surtout comment choisir l'ordre de Bourse le plus adapté à votre scénario d'investissement. Enfin, même toutes ces étapes franchies, vos vacances resteront studieuses car vous devrez prendre l'habitude vous plonger dans l'actualité économique et financière pour, de manière générale, identifier les facteurs de hausse ou de baisse qui interviennent sur les marchés et, de manière plus spécifique, connaître les bouleversements qui interviennent sur les secteurs et marchés sur lesquels vous avez investi.

Les marchés au plus haut actuellement ne constituent pas cependant forcément le meilleur point d'entrée

Attention cependant, si les vacances peuvent constituer selon nous le moment idéal pour se lancer en Bourse grâce au temps dont dispose alors l'investisseur particulier pour se consacrer à cette tâche, se lancer en Bourse à l'été 2021 s'avère selon nous assez risqué. En effet, les marchés sont aujourd'hui au plus haut. Le CAC 40 qui a dépassé la barre des 6 500 points se dirige vers son record absolu de 2000 à 6 922 points. Tous les indices ont enregistré des croissances phénoménales depuis le point bas de la crise sanitaire et flirtent avec leurs records respectifs.

Dans ce contexte, l'investisseur particulier qui veut entrer en Bourse doit se montrer particulièrement sélectif dans son stock-picking et sélectionner des valeurs présentant des fondamentaux solides, avec un ratio de solvabilité raisonnable, affichant une croissance de ses bénéfices depuis de nombreuses années, leader dans son secteur, le tout à un prix attractif... ce qui est loin d'être aisé. Deux écueils sont à éviter : un investissement dans une valeur qui ne survivrait pas à une correction très marquée dans les mois à venir et un investissement dans une valeur dont le cours stratosphérique, après une correction, ne remonterait à son prix d'achat que plusieurs décennies plus tard, voire jamais. Attention donc aux valorisations démentielles. Tenez-vous à l'écart des sociétés dont le prix de l'action n'est pas du tout en adéquation avec ses fondamentaux.

Compte tenu du niveau des marchés actuellement, la sélection drastique des titres est selon nous l'option à privilégier par rapport à un investissement en fonds indiciels de type ETF compte tenu du niveau de valorisation des marchés en ce moment. Le risque est grand d'entrer sur un plus haut et de ne retrouver de tels niveaux de valorisation qu'après de longues années.

Le meilleur moment pour investir en Bourse dans la durée, c'est le plus tôt possible

Toutefois, si vous souhaitez investir en Bourse dans la durée, le niveau de valorisation des marchés ne devrait pas vous effrayer. Le market timing est rarement une bonne idée, surtout lorsque l'on débute et il n'y a absolument aucune raison, si vous souhaitez investir régulièrement pendant de longues années à ne pas commencer dès maintenant. En effet, si vous souhaitez investir en Bourse non pas en une fois mais avec des versements programmés mis en place sur la durée, vous avez tout intérêt à commencer le plus tôt possible (et donc dès cet été si vous ne vous êtes pas encore lancé) afin de bénéficier de la magie des intérêts capitalisés. Ce mécanisme basé sur le réinvestissement des bénéfices dans la durée vous permet de faire considérablement faire fructifier votre capital. L'effet boule de neige (les bénéfices engrangent eux-mêmes des bénéfices) fera grossir votre pécule de manière exponentielle.

Pour investir en Bourse dans la durée et ainsi profiter du rendement particulièrement attractif de cette classe d'actifs sur le (très) long terme, vous pouvez parfaitement choisir d'investir en Bourse en procédant vous-même à la sélection de vos titres, mais vous pourrez aussi opter pour des OPCVM traditionnels et ainsi déléguer la gestion à un professionnel, ou bien choisir l'investissement en ETF.