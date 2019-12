Bourse : faut-il acheter les déceptions de 2019 ?

Le Revenu conseille trois actions du SBF 120 qui ont fortement reculé depuis le début de l'année. (© DR)

Parier sur les pires performances du millésime boursier peut réserver de bonnes surprises l'année suivante. À condition de savoir se montrer sélectif. Pour 2020, voici quelques pistes - risquées - parmi les mauvais élèves du SBF 120 cette année.

L'année n'est pas encore achevée, mais les jeux sont très largement faits. 2019 restera comme un beau millésime boursier avec un bond de près de 24% à ce jour pour le CAC 40 et d'un peu moins de 23% pour le SBF 120.

Si les performances de STMicro ou de LVMH dans l'indice-phare (+86 % et +54%) ou de CGG et Virbac (+118% et + 104%) dans le SBF 120 attirent les regards pour des gains trois à cinq fois supérieurs à la moyenne, d'autres affichent des contreperformances tout aussi spectaculaires.

Côté CAC 40, Renault, Publicis, Thales, ArcelorMittal et Orange affichent les plus mauvais parcours, avec jusqu'à 23% de baisse pour le groupe au losange.

Dans le SBF 120 les sanctions sont encore plus nettes. Plus mauvaise performance, Europcar lâche 50%, suivi d'Eramet (-34%), de Bic (-30%), d'EDF (-30%) et de SES Global (-29%).

Pas moins de dix pensionnaires de l'indice affichent des replis supérieurs ou égaux à 20%. Une situation plutôt singulière pour un millésime si bien orienté pour l'ensemble de l'indice.

Rattraper le couteau qui tombe ?

En Bourse, un adage bien connu veut qu'«on ne rattrape pas un couteau qui tombe». Pourtant,