Bourse Direct: "Malgré le courtage, des résultats excellents "

Publication des résultats S1 2023



Bourse Direct annonce des résultats semestriels en très forte croissance avec un PEB de 33,6 M€ (+30,4%) et un PNB de 31,1 M€ (+37,1%). Le REX de la société ressort en ligne avec nos attentes, à 11,3 M€, soit une croissance de +121,1%, et est principalement porté par les revenus d’intérêts. Le RNpg s’établit à 8,1 M€. Sur la partie courtage, le recrutement de nouveaux clients continue sur sa superbe tendance mais Bourse Direct a du faire face à un ralentissement généralisé des volumes traités. Nous prévoyons, pour l’exercice 2023, un RNpg supérieur à 17 M€, en hausse de près de 3x par rapport à 2022.



Perspectives et estimations



Nous saluons la qualité du semestre produit par le groupe, et attendons une seconde partie d’exercice du même acabit. Concernant nos prévisions, nous maintenons notre attente de PNB à 63,4 M€ et ajustons légèrement celle de RNpg, à 17,5 M€ (vs 19,8 M€) afin de corriger un léger excès d’optimisme sur les marges. A moyen et plus long terme, nous continuons de penser que l’environnement de taux actuel, combiné à la conquête commerciale de Bourse Direct (et donc la progression des encours sous gestion), entre autres, constitue un réel tournant dans l’equity story d’un titre qui mérite toujours que l’on s’attarde dessus.



Recommandation



Suite à cette publication, nous confirmons notre objectif de cours de 6,50 € et notre recommandation à Achat. La valeur se traite actuellement environ 14,5x P/E NTM, un niveau en deçà du P/E forward moyen de la société depuis qu’elle est suivie (c18x) malgré des perspectives qui n’ont jamais été aussi bonnes au niveau groupe. Un point d’entrée à ne pas (ou plus) rater.