Bourse Direct : Des résultats historiques

Publication des résultats 2023

Dans un contexte 2023 marqué par la forte hausse des taux, Bourse Direct publie des résultats aussi historiques qu’excellents. Le groupe affiche, conformément à nos prévisions, une top line en très forte hausse (PEB 68,5 M€, soit +41,4%, et PNB 62,3 M€, soit +47,5%) et une rentabilité qui explose. Le REX, porté par les revenus d’intérêt, ressort à 21,8 M€, contre 7,8 M€ en 2022 (+180%) et le RNpg est multiplié par plus de 2,5x pour s’établir à 15,9 M€ (vs 5,7 M€). Bourse direct annonce également un doublement de son dividende à 0,16 € (c3,3% yield au cours actuel).

C'est parti pour durer

L’année 2024 s’annonce du même acabit pour le groupe. S’il est assez aléatoire de prédire l’évolution des marchés, des comportements des investisseurs particuliers en matière de trading et donc des volumes d’ordres, nous pouvons quand même légitimement penser que la conquête clients va se poursuivre du fait du positionnement prix et de l’excellence commerciale du groupe. En ce qui concerne la rémunération des actifs, nous pensons que même en cas de baisse des taux, les revenus d’intérêt de Bourse Direct devraient continuer à croitre sur les années à venir, hors effet de replacement et comptes à vue, d’autant qu’ils seront soutenus par la progression incrémentale de l’encours. Nous estimons que le PEB 2024e de Bourse Direct devrait au moins atteindre 70,7 M€ (+13,5%), pour un ROC de 27,6 M€ (marge de 39% vs 35,1% 2023e) et un RNpg de 20,2 M€ (soit des BPA en hausse de +26,7%). Nous calculons enfin un atterrissage de trésorerire nette 2024e de 71,6 M€.

Recommandation

Après revue du modèle, nous confirmons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours de 7,00€ sur le titre qui fait ressortir, sur notre estimation, une valorisation de 18x P/E 2024e, un niveau sur lequel nous sommes à l’aise étant donné la croissance des BPA que nous anticipons sur les trois prochaines années. Un an après avoir expliqué en quoi le dossier et le timing nous semblaient particulièrement intéressants, et malgré la progression du titre sur la période (+25%), nous considérons que Bourse Direct représente toujours une opportunité aussi dé-risquée qu’unique dans le marché actuel.