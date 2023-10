BOURSE DIRECT: Croissance et recrutement impressionnants

Publication du CA T3 2023

Après avoir communiqué d'excellents résultats semestriels, notamment sur la top line (CA +30%), Bourse Direct publie un CA 9M en très forte croissance. Ce dernier ressort à 49,7 M€, soit une progression de +40,1% et traduit une nouvelle accélération de l'activité au cours du troisième trimestre (+68% vs T3 2022).

Perspectives et estimations

Pour 2023e, nous revoyons notre estimation de PEB à 67,5 M€ (vs 69,8 M€ précédemment) et de PNB à 61,2 M€ (vs 63,4 M€) afin de prendre en compte le ralentissement d'Exoé et un volume d'ordres toujours bien orienté à la baisse. Cette prévision implique une croissance T4 supérieure à +50%. Notre RNpg 2023e ressort mécaniquement à 16,5 M€ (vs 17,5 M€ précédemment), soit une marge nette de 27% (+1350 bps). A moyen et plus long terme, nous continuons de penser que l'environnement de taux actuel, combiné à la conquête commerciale de Bourse Direct (et donc la progression des encours sous gestion), entre autres, constitue un réel tournant dans l'equity story du titre. Nous attendons en revanche de meilleurs indicateurs sur la partie commissions et nombre d'ordres traités, même si le groupe doit composer avec des éléments exogènes (évolution de la macro et des marchés, changement de psychologie comportementale des individus, etc.).

Recommandation

Suite à cette publication, nous réhaussons légèrement notre objectif de cours à 7,0 € (vs 6,5 €) et maintenons notre recommandation à Achat.