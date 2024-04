Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bourse Direct: croissance de 14,7% du chiffre d'affaires information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 19,2 millions d'euros au 1er trimestre 2024, en croissance de 14,7% par rapport à la même période sur l'exercice précédent. Il est en hausse de 13,6% par rapport au 4ème trimestre 2023.



Au 1er trimestre 2024, le chiffre d'affaires individuel de Bourse Direct s'établit à 17,2 millions d'euros, en croissance de 16,1% par rapport au 1er trimestre 2023.



Le nombre d'ordres exécutés au 1er trimestre 2024 s'élève à 1,2 million en baisse de 14,9% par rapport à la même période en 2023. Il s'inscrit en hausse de 16,4% par rapport au 4ème trimestre 2023.



Bourse Direct comptabilise ainsi plus de 320 000 comptes au 31 mars 2024, en croissance de 13% par rapport au 31 mars 2023. La société annonce un niveau de recrutement très soutenu sur le 1er trimestre 2024 en croissance de près de 28% par rapport à la même période sur 2023.





Valeurs associées BOURSE DIRECT Euronext Paris +3.45%