Bourse : des actions à acheter et d'autres à éviter après le rebond

Des entreprises ont connu depuis trois mois des variations modérées des profits attendus cette année, malgré la crise sanitaire. Elles sont à privilégier en Bourse. D'autres titres ont fortement rebondi, malgré la forte baisse des profits attendus. Ils sont à vendre ou éviter.

Rares sont les entreprises dont les prévisions de bénéfices pour 2020 ont été revues en hausse depuis trois mois par le consensus des analystes.

Au sein des 317 sociétés qui composent l'indice CAC All Tradable, seulement cinq sociétés (1,6%) ont vu leur bénéfice par action augmenter depuis fin février, selon Factset : Biomérieux (bénéfice revu en hausse de 6,4%), Groupe LDLC (+5,7%), Sartorius Stedim Biotech (+2%), Iliad (+0,6%), Bolloré (+0,2%).

Mais les cours de ces valeurs ont souvent progressé bien plus vite, limitant leur attrait à court terme.

Vingt-huit sociétés du CAC All Tradable (8,8%) ont vu leur bénéfice anticipé pour 2020 baisser entre 1% et 15% depuis trois mois. On y trouve des sociétés défensives qui n'ont pas trop souffert des conséquences économiques de l'épidémie, dans les télécoms, la santé, l'alimentation, l'immobilier : Orange (-1,1%), Sanofi (-2,8%), Albioma (-3,1%), Vilmorin (-3,6%), Eutelsat (-4,2%), Gecina (-5,7%), Icade (-6,8%), Ipsen (-6,9%), Air Liquide (-6,9%), Carrefour (7,4%), Danone (-9%), Ubisoft (-9,7%), Bonduelle (-10,2%), etc.

