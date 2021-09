Bourse : comment investir selon votre profil

Plusieurs profils d'investisseurs possibles, lequel êtes-vous ? (© CcLara604/Flickr)

Il existe de nombreuses façons de placer son argent en actions pour faire fructifier son épargne. Retrouvez celle qui vous correspond le mieux parmi nos profils d'investisseurs.

L'investissement en Bourse séduit de plus en plus d'épargnants. Une conjonction de facteurs explique cet engouement.

La fiscalité a été adoucie avec la mise en place en 2017 du prélèvement forfaitaire unique (PFU ou flat tax) de 30% et la transformation de l'ISF en IFI (les actions ne sont pas prises en compte dans le calcul du nouvel impôt sur la fortune immobilière).

Paradoxalement, la crise sanitaire a aussi ramené les Français vers la Bourse. Le krach de mars-avril 2020 a offert un excellent point d'entrée aux néo-investisseurs alors que les confinements limitaient à la fois les sources de distraction et les opportunités de dépenser son argent.

En un an, le surplus d'épargne dû au Covid-19 a dépassé 140 milliards d'euros. Si une bonne partie de cette manne s'est déversée vers des placements sans risque, de nombreux épargnants ont aussi réalisé à cette occasion la (très) faible rémunération de ce type d'investissement : 0,5% pour le Livret A, à peine 1% pour les fonds en euros des contrats d'assurance vie.

Pas d'alternatives

Quand l'inflation dépasse 1%, miser sur de tels supports revient à perdre de l'argent avec ses placements. Une réalité qui incite de nombreux épargnants à regarder ailleurs, quitte à prendre un peu plus de risques.

Or, à l'heure du bitcoin ultra-volatil et de l'immobilier cher et fortement taxé, la Bourse représente un