Bourse américaine-Wall Street s'apprête à ouvrir en ordre dispersé, les tensions entre les États-Unis et l'Iran inquiétant les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,26%, le S&P 500 de 0,07% et le Nasdaq progresse de 0,11%

* FedEx et UPS en baisse après l'ouverture du réseau logistique d'Amazon

* Ebay en hausse après l'offre de rachat de GameStop

(Mises à jour avant l'ouverture des marchés) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à connaître une ouverture mouvementée lundi, l'inquiétude accrue des investisseurs face au conflit au Moyen-Orient tempérant l'optimisme suscité par les résultats de la semaine dernière.

Les contrats à terme ont connu une évolution en dents de scie en ce début de semaine mouvementé, suite à des informations contradictoires concernant la présence d'un navire de guerre américain près du détroit d'Ormuz.

Téhéran a déclaré avoir contraint un navire de guerre américain à faire demi-tour après qu'il eut tenté de pénétrer dans le détroit d'Ormuz. L'agence de presse semi-officielle iranienne Fars a affirmé que deux missiles avaient touché le navire de guerre, mais les États-Unis ont démenti cette information.

Cette confusion a suffi à inciter les investisseurs à marquer une pause après une solide série de résultats la semaine dernière, alors qu’ils évaluent les propos agressifs échangés entre Washington et Téhéran et le risque d’une nouvelle escalade.

“Je ne pense pas que les marchés aient correctement intégré les risques à long terme qui vont se présenter,” a déclaré Mark Malek, directeur des investissements chez Siebert Financial.

“Il y aura d'autres rebondissements. Et cela se reflétera dans les résultats futurs,” a-t-il ajouté, faisant référence au risque lié à la hausse des prix du pétrole.

Le conflit, qui en est désormais à son troisième mois, continue de peser sur l'économie mondiale alors que les prix du pétrole restent élevés. Les contrats à terme sur le Brent

LCOc1 ont progressé de 2,5% lundi et s'échangent au-dessus de 110 dollars le baril.

À 8h44 (heure de l'Est), les E-minis du Dow YMcv1 ont perdu 131 points, soit 0,26%, les E-minis du S&P 500 EScv1 ont reculé de 5,25 points, soit 0,07%, et les E-minis du Nasdaq 100

NQcv1 ont gagné 31 points, soit 0,11%.

Le mois de mai marque également, historiquement, le début d'une période de six mois plus morose pour les actions. De 1945 à avril 2026, le S&P 500 a progressé en moyenne d'environ 2% entre mai et octobre, selon les données de Fidelity. Ce chiffre est à comparer à une hausse moyenne d'environ 7% entre novembre et avril.

“Les tendances saisonnières peuvent offrir une perspective historique utile, mais elles ne constituent pas toujours un indicateur fiable de ce qui nous attend,” a déclaré Adam Turnquist, stratège technique en chef chez LPL Financial.

“Un apaisement des tensions au Moyen-Orient et un recul des prix du pétrole pourraient continuer à soutenir les actions, surtout si les bénéfices restent solides.”

Par ailleurs, Berkshire Hathaway BRKa.N a annoncé samedi avoir été un vendeur net d'actions pour le 14e trimestre consécutif .

Ce conglomérat, souvent considéré comme un indicateur de l'économie américaine, est suivi de près pour ses analyses sur les valorisations et les conditions générales du marché.

Par ailleurs, l'action GameStop GME.N a reculé de 3,6%tandis que celle d'eBay < EBAY.O> a progressé de 7,3% en pré-ouverture, après que le distributeur de jeux vidéo a dévoilé une proposition visant à racheter eBay EBAY.O pour environ 56 milliards de dollars dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions.

Les actions des entreprises de logistique FedEx FDX.N et United Parcel Service UPS.N ont chuté respectivement de 4,5% et 3,3% après qu'Amazon .com AMZN.O a annoncé lundi qu'elle lançait « Amazon Supply Chain Services », ouvrant ainsi son réseau logistique à d'autres entreprises.