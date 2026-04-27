Bourse américaine-Wall Street évolue dans une fourchette étroite, dans un climat de prudence en ce début de semaine riche en résultats financiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones recule de 0,17 %, le S&P 500 progresse de 0,10 %, le Nasdaq progresse de 0,13 %

* Trump annule la visite des envoyés américains au Pakistan

* Verizon en hausse après avoir dépassé les estimations concernant le nombre d'abonnés

(Mise à jour des cours en milieu d'après-midi) par Stephen Culp et Niket Nishant

Wall Street a connu une séance mitigée lundi, les investisseurs marquant une pause en ce début de semaine chargée, avec des résultats d'entreprises, des données économiques, la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt et les fluctuations des tensions au Moyen-Orient qui s'accumulent.

Les trois principaux indices boursiers américains ont fluctué sans grand changement. Les échanges ont été modérés après que la remontée de la semaine dernière a propulsé le S&P 500 et le Nasdaq vers une série de records de clôture.

Vendredi, le S&P 500 affichait une hausse de plus de 100 % depuis le début du marché haussier en octobre 2022.

La saison des résultats du premier trimestre bat son plein, avec une multitude d'entreprises de premier plan qui doivent publier leurs résultats cette semaine, dont cinq des « Magnificent Seven », les géants technologiques Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O , Meta Platforms META.O , Apple AAPL.O et Microsoft MSFT.O . Les investisseurs évalueront dans quelle mesure ces entreprises commencent à récolter les fruits de leurs dépenses massives en matière d'intelligence artificielle.

Vendredi, 139 entreprises du S&P 500 avaient publié leurs résultats du premier trimestre. Parmi celles-ci, 81 % ont dépassé les estimations. Selon LSEG I/B/E/S, les analystes tablent désormais sur une croissance globale des bénéfices du S&P 500 de 16,1 % en glissement annuel, contre 14,4 % au 1er avril.

Les entreprises qui doivent publier leurs résultats cette semaine représentent environ 44 % de la capitalisation boursière du S&P 500, selon Raymond James.

« Ce mois-ci, le marché a réagi aux signaux très positifs envoyés par les entreprises en matière de bénéfices, et je pense que nous allons voir d’autres réactions de ce type », a déclaré Tim Ghriskey, stratège senior en gestion de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York. « Les investisseurs seront attentifs à toute information permettant d’y voir plus clair sur la croissance à long terme de ces grands noms. »

Les tentatives visant à relancer les pourparlers de paix entre les États-Unis et l’Iran se poursuivent après la décision du président américain Donald Trump d’annuler le déplacement des négociateurs à Islamabad pour un nouveau cycle de pourparlers en face à face. L’Iran continue de restreindre les transits par le détroit d’Ormuz, les responsables iraniens exigeant que Washington lève son blocus comme condition préalable à la poursuite des négociations.

« Aujourd’hui, on ne parle pas beaucoup des négociations entre les États-Unis et l’Iran, qui sont donc dans l’impasse », a ajouté M. Ghriskey. « Mais le marché s’attend à ce qu’une solution soit trouvée à un moment donné, sans intervention militaire. »

Mardi, le Comité fédéral de l'open (FOMC) doit se réunir pour sa réunion de politique monétaire de deux jours, qui devrait aboutir, selon les prévisions générales, à la décision de maintenir les taux d'intérêt inchangés. Le communiqué qui accompagnera cette décision et la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, seront scrutés à la loupe à la recherche d'indices concernant l'évaluation par la banque centrale de la santé économique des États-Unis et l'impact inflationniste de la flambée des prix de l'énergie résultant de la guerre entre les États-Unis et l'Iran.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 82,97 points, soit 0,17 %, à 49 147,11, le S&P 500 .SPX a gagné 7,29 points, soit 0,10 %, à 7 172,37 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 31,94 points, soit 0,13 %, à 24 868,54.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, celui des services de communication .SPLRCL a enregistré la plus forte hausse en pourcentage, tandis que celui des biens de consommation courante .SPLRCS a connu la plus forte baisse.

Verizon VZ.N a progressé de 2,4 % après que l'opérateur télécom a relevé ses prévisions annuelles suite à la publication d'un nombre d'abonnés supplémentaires supérieur aux attentes.

Domino's Pizza DPZ.O a chuté de 8,9 % après que la chaîne de pizzerias a manqué les estimations de ventes d' pour le premier trimestre.

Nvidia NVDA.O a bondi de 3,4 %, prolongeant la hausse de 4,3 % enregistrée lors de la séance précédente. La société a retrouvé une capitalisation boursière supérieure à 5 000 milliards de dollars.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,05 pour 1. On a enregistré 264 nouveaux plus hauts et 34 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 158 titres ont progressé et 2 464 ont reculé, les titres en baisse l'emportant sur les titres en hausse dans un rapport de 1,14 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 17 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 8 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 114 nouveaux plus hauts et 79 nouveaux plus bas.