Bourse américaine-Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Dow Jones progressent légèrement après le meilleur mois de Wall Street depuis des années

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* Contrats à terme: Dow en hausse de 0,09 %, S&P 500 en hausse de 0,06 %, Nasdaq en baisse de 0,15 %

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Dow Jones ont légèrement progressé vendredi, après que les indices aient enregistré leur plus forte hausse mensuelle depuis des années, une série de résultats solides ayant compensé les inquiétudes liées à un choc d'offre historique sur les marchés pétroliers.

Apple AAPL.O a progressé de 2,8 % en pré-ouverture, la forte demande pour son produit phare, l'iPhone 17, et le MacBook Neo lui ayant permis de prévoir une solide croissance de ses ventes pour le troisième trimestre fiscal.

Les dernières données ont montré que la croissance économique américaine avait repris de la vigueur au premier trimestre et que l'inflation s'était accélérée en mars, renforçant les arguments en faveur d'une hausse des taux d'intérêt, mais cela n'a guère ralenti la remontée des actions.

Cependant, cette frénésie d'achat pourrait bientôt être confrontée à la réalité. Les dépenses de consommation, principal moteur de la croissance économique, ont ralenti au cours du trimestre. Le taux d'épargne des ménages a également baissé, ce qui suggère que les consommateurs ont dû puiser dans leurs économies pour soutenir leurs dépenses.

De plus, ces chiffres ne prennent en compte qu'un seul mois de perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient . Le conflit ne montrant guère de signes d'apaisement, les prix du pétrole pourraient peser davantage sur les ménages, d'autant plus que l'effet de soutien des remboursements d'impôts du premier trimestre s'estompe.

Les prix du Brent LCOc1 ont dépassé les 110 dollars le baril, la route maritime cruciale passant par le détroit d'Ormuz restant perturbée.

« Le PIB a progressé à un rythme qui semble respectable au premier trimestre, mais un examen plus approfondi suggère que la dynamique sous-jacente de l'économie était déjà anémique avant que le choc énergétique ne se fasse véritablement sentir », a déclaré Samuel Tombs, économiste en chef pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics.

Cette situation survient à un moment inopportun pour les optimistes alors que les marchés entrent dans le mois de mai, qui marque historiquement le début d'une période de six mois plus faible pour les actions.

De 1945 à avril 2026, le S&P 500 a progressé en moyenne d'environ 2 % entre mai et octobre, selon les données de Fidelity. Ce chiffre est à comparer à une hausse moyenne d'environ 7 % entre novembre et avril.

À 5 h 12 (heure de l'Est), les E-minis du Dow YMcv1 gagnaient 44 points, soit 0,09 %, et les E-minis du S&P 500

EScv1 progressaient de 4,5 points, soit 0,06 %. Les E-minis du Nasdaq 100 NQcv1 ont reculé de 40,25 points, soit 0,15 %.

Le S&P 500 .SPX a terminé le mois d'avril avec sa plus forte hausse mensuelle en pourcentage depuis novembre 2020, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a enregistré sa plus forte progression depuis avril 2020. La hausse mensuelle du Dow a été la plus importante depuis novembre 2024.

Parmi les titres les plus actifs en pré-ouverture, on notait Roblox RBLX.N , qui a chuté de 23,5 % à la suite d'une révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel.

Reddit RDDT.N a gagné 16,1 % après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel optimistes .