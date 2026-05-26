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Bourse américaine : en série haussière
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article de vendredi, sans modification du texte. Mise à jour du graphique)

26 mai - ** Le S&P 500 .SPX prolonge sa série de hausses à huit semaines et grimpe de 0,9%, porté par les espoirs de paix au Moyen-Orient .N ** L'indice Dow Jones .DJI progresse de 2,1% et atteint son plus haut niveau historique depuis le début de la guerre entre les États-Unis et l'Iran; l'indice Nasdaq Composite

.IXIC gagne 0,5% ** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR grimpe jusqu'à 4,687%, puis recule après que Trump a laissé entendre que les négociations sur l'accord avec l'Iran progressaient, pour terminer en baisse à environ 4,56%

US/

** La grande majorité des secteurs progressent: la santé et les services aux collectivités mènent la danse, tandis que les services de communication sont le plus à la traîne

** Le secteur de la santé .SPXHC bondit de 3,3%. Les actions du fabricant de dispositifs médicaux Boston Scientific

BSX.N progressent grâce à un rachat accéléré de 2 milliards de dollars

** Le secteur des services aux collectivités .SPLRCU bondit de 3,3%. Dominion Energy D.N s'envole grâce à un accord d'environ 67 milliards de dollars avec NextEra NEE.N , alors que les compagnies d'électricité cherchent à répondre à la demande croissante en électricité des centres de données alimentés par l'IA

** Le secteur des biens de consommation discrétionnaire

.SPLRCD progresse de 1,9%. Tesla TSLA.O recule légèrement en fin de séance mercredi après que SpaceX a déposé une demande d'introduction en bourse. TSLA affiche néanmoins une hausse d'environ 1% sur la semaine Home Depot HD.N affiche des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais signale une demande irrégulière pour les grands projets de rénovation en raison des difficultés d'accès à la propriété; l'action termine dans le vert ** Le secteur technologique .SPLRCT progresse de 1%. IBM

IBM.N et les valeurs liées à l'informatique quantique bondissent après l'annonce par l'administration Trump de son intention de prendre une participation de 2 milliards de dollars Nvidia NVDA.O mise sur de nouvelles puces pour centres de données pour assurer sa croissance, alors que ses perspectives de ventes dépassent les estimations, bien que son action recule

Malgré tout, l'indice des semi-conducteurs .SOX bondit de plus de 5% et atteint un record historique vendredi À l'inverse, Intuit INTU.O s'effondre suite à la révision à la baisse des prévisions de chiffre d'affaires annuel de TurboTax et à des licenciements

** Le secteur des biens de consommation courante .SPLRCS perd 1%. Target TGT.N recule après avoir doublé ses prévisions de croissance annuelle des ventes, mais met en garde contre un environnement macroéconomique difficile à venir Walmart WMT.O recule après avoir maintenu ses objectifs annuels alors que la hausse des coûts du carburant pèse sur les dépenses de consommation

** Les services de communication .SPLRCL reculent de 1,9%. Les actions d'Alphabet GOOGL.O reculent alors que Google et Blackstone BX.N s'apprêtent à lancer une entreprise de cloud IA ** Pendant ce temps, l'optimisme s'estompe - AAII (Association américaine des investisseurs individuels)

** Performance du SPX depuis le début de l'année:

Véhicules électriques

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BOSTON SCIENTIFI
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DJ TRANSPORT
20 767,41 Pts Index Ex +0,79%
DOMINION ENERGY
67,685 USD NYSE 0,00%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
50 579,70 Pts Index Ex +0,58%
HOME DEPOT
313,025 USD NYSE +0,75%
IBM
253,780 USD NYSE +12,82%
INTUIT
319,9400 USD NASDAQ -16,67%
NASDAQ Composite
26 343,97 Pts Index Ex +0,19%
NEXTERA ENERGY
88,550 USD NYSE +0,34%
NVIDIA
215,3300 USD NASDAQ -3,64%
S&P 500 INDEX
7 473,47 Pts CBOE +0,37%
TARGET
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TESLA
426,0100 USD NASDAQ +2,10%
USA BENCHMARK 10A
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WALMART
120,2700 USD NASDAQ -8,09%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/05/2026 à 12:01:00.

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