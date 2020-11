Bourse : 18 actions à acheter à l'heure du verdict américain

Les conseils boursiers de la semaine ( © DR)

Portée par l'avance prise par Joe Biden aux élections présidentielles américaines, la Bourse de Paris vient de clore sa meilleure semaine depuis cinq mois. Dans ce contexte, découvrez les conseils du Revenu sur 34 actions. Nous en conseillons 18 à l'achat.

En dépit d'une légère baisse ce vendredi, le CAC 40 clôture la semaine sur un rebond de 7,98%. Une nette hausse, marquée par les élections américaines, qui permet de rattraper l'important trou d'air de la semaine précédente.

Dans ce contexte plus optimiste, notre rédaction recommande 18 actions à l'achat, 8 à conserver et autant à vendre. Les actualités les plus marquantes (BNP Paribas, Crédit Agricole, LVMH, Orange, Sanofi, Unibail-RW, Total...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 34 actions Amazon

Alors que la pandémie s'emballe en Europe et que le confinement se généralise, le géant du commerce en ligne continue d'afficher une santé insolente. Amazon a fait état d'un triplement de son bénéfice net au troisième trimestre, à 6,3 milliards de dollars. De son côté, le chiffre d'affaires s'est envolé de 37%, à 96,1 milliards de dollars. Mais le ralentissement de la filiale AWS dans le cloud (services informatiques via internet) et les prévisions jugées trop conservatrices pour le quatrième trimestre ont un peu douché les investisseurs. La baisse récente du titre offre un bon point d'entrée. Achetez

Amundi

Avec un résultat net trimestriel de 221 millions d'euros, stable sur un an, le gestionnaire d'actifs confirme sa solidité. À long terme, son