Boston Scientific en hausse grâce à des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions et à une augmentation des prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 15:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

22 octobre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Boston Scientific BSX.N augmentent de 3,4 % à 103,3 $ ** La société annonce un bénéfice ajusté de 75 cents par action au troisième trimestre, dépassant les estimations de 71 cents par action, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre s'élève à 5,06 milliards de dollars, contre une estimation de 4,96 milliards de dollars

** BSX estime que la croissance du chiffre d'affaires net en glissement annuel pour le quatrième trimestre se situera entre 11 % et 13 % sur une base organique

** La société s'attend à ce que le bénéfice ajusté par action pour 2025 se situe entre 3,02 et 3,04 dollars, par rapport à sa fourchette précédente de 2,95 à 2,99 dollars

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action BSX est en hausse de 14,7 % depuis le début de l'année

