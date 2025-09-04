 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 711,63
-0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Boston Scientific à l'épreuve d'une zone décisive
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 10:52

(Zonebourse.com) - Le titre Boston Scientific a signé une progression remarquable depuis le début de l'année. Mais à l'approche d'une résistance technique majeure, la dynamique semble marquer le pas et teste la solidité du mouvement en cours.

Une trajectoire solide malgré un ralentissement

Le groupe médical affiche un gain de 20,4 % depuis janvier et de 32,5 % sur un an, confirmant un parcours soutenu. Sur un mois, la hausse se limite toutefois à 2 %, signe d'un essoufflement temporaire. Les cours évoluent toujours au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 jours, preuve de la robustesse de la tendance, tandis que les acheteurs conservent la main.

Un graphique encore porteur

Sur le plan technique, la succession de creux et sommets ascendants entretient un biais haussier de fond. La configuration actuelle invite cependant à une phase de consolidation, les prix se heurtant à une zone clé depuis plusieurs semaines.

Le seuil à surveiller

Le support principal se situe à 102,5 USD, niveau stratégique tant qu'il est préservé. À l'inverse, la résistance immédiate à 107,8 USD demeure l'obstacle majeur à franchir pour relancer la dynamique. Le biais reste donc haussier au-dessus de 102,5 USD, mais une cassure sous ce seuil invaliderait le scénario positif.

Valeurs associées

BOSTON SCIENTIFI
107,520 USD NYSE +0,82%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

