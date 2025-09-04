Boston Scientific à l'épreuve d'une zone décisive
Une trajectoire solide malgré un ralentissement
Le groupe médical affiche un gain de 20,4 % depuis janvier et de 32,5 % sur un an, confirmant un parcours soutenu. Sur un mois, la hausse se limite toutefois à 2 %, signe d'un essoufflement temporaire. Les cours évoluent toujours au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 jours, preuve de la robustesse de la tendance, tandis que les acheteurs conservent la main.
Un graphique encore porteur
Sur le plan technique, la succession de creux et sommets ascendants entretient un biais haussier de fond. La configuration actuelle invite cependant à une phase de consolidation, les prix se heurtant à une zone clé depuis plusieurs semaines.
Le seuil à surveiller
Le support principal se situe à 102,5 USD, niveau stratégique tant qu'il est préservé. À l'inverse, la résistance immédiate à 107,8 USD demeure l'obstacle majeur à franchir pour relancer la dynamique. Le biais reste donc haussier au-dessus de 102,5 USD, mais une cassure sous ce seuil invaliderait le scénario positif.
