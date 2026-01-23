 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Booz Allen Hamilton grimpe après que ses prévisions annuelles ont dépassé les estimations
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 16:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 janvier - ** Les actions de la société de conseil et de services informatiques Booz Allen Hamilton BAH.N ont augmenté de 7,6 % à 103,37 $

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour l'année fiscale de 5,95 à 6,15 dollars, supérieur aux estimations des analystes de 5,62 dollars, et s'attend à un chiffre d'affaires de 11,3 à 11,4 milliards de dollars pour l'année fiscale, en ligne avec les estimations de 11,4 milliards de dollars

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 1,77 $ au troisième trimestre, supérieur aux estimations de 1,29 $

** La performance du trimestre a été soutenue par des coûts d'exploitation plus faibles et ce que la société a appelé une "exécution disciplinée"

** Deux analystes sur 15 évaluent l'action à "acheter" ou plus, neuf l'évaluent à "conserver", quatre à "vendre"; PT médian à 94,37 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action BAH a baissé de 33% au cours de l'année écoulée

Valeurs associées

BOOZ ALLEN HAM RG-A
104,805 USD NYSE +9,48%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank