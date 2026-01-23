Booz Allen Hamilton grimpe après que ses prévisions annuelles ont dépassé les estimations

23 janvier - ** Les actions de la société de conseil et de services informatiques Booz Allen Hamilton BAH.N ont augmenté de 7,6 % à 103,37 $

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour l'année fiscale de 5,95 à 6,15 dollars, supérieur aux estimations des analystes de 5,62 dollars, et s'attend à un chiffre d'affaires de 11,3 à 11,4 milliards de dollars pour l'année fiscale, en ligne avec les estimations de 11,4 milliards de dollars

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 1,77 $ au troisième trimestre, supérieur aux estimations de 1,29 $

** La performance du trimestre a été soutenue par des coûts d'exploitation plus faibles et ce que la société a appelé une "exécution disciplinée"

** Deux analystes sur 15 évaluent l'action à "acheter" ou plus, neuf l'évaluent à "conserver", quatre à "vendre"; PT médian à 94,37 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action BAH a baissé de 33% au cours de l'année écoulée