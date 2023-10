BOOSTHEAT : UN PREMIER SEMESTRE 2023 CONFIRMANT L'EXÉCUTION DE LA NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE

Vénissieux, le 31 octobre 2023

BOOSTHEAT (FR001400IAM7 / BOOST), acteur industriel et logiciel français de l'efficacité énergétique, annonce ses résultats non audités pour le 1 er semestre 2023. Le rapport financier semestriel est disponible sur le site de BOOSTHEAT ( www.boostheat-group.com ).

Hugo Brugière, PDG de BOOSTHEAT, déclare : « Je suis très satisfait du travail remarquable réalisé par les équipes de BOOSTHEAT au cours du 1 er semestre 2023. Elles ont réussi à exécuter la feuille de route que nous avons écrite ensemble pour assurer la pérennité de l'entreprise en constituant deux offres pertinentes, matériel et logiciel, sur le marché de l'efficacité énergétique, tout en réduisant sensiblement les coûts de fonctionnement.

Dans le même temps, la validation du plan de sauvegarde et les financements mis en place grâce à la caution de HBR Investment Group permettent de poursuivre ce travail sur de bonnes bases. »

I UNE ENTREPRISE REPOSITIONNÉE SUR DEUX OFFRES À VALEUR AJOUTÉE

Depuis le début de l'exercice 2023, BOOSTHEAT a opéré un pivot stratégique majeur, au service de l'accélération de la transition écologique, en proposant des solutions technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et respectueuses de l'environnement. La Société est désormais focalisée sur :

L'activité Solutions de compression thermique autour de son compresseur thermique unique , utilisant le CO 2 comme fluide frigorigène, une innovation qui ouvre la voie à une nouvelle génération de pompe à chaleur permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie tout en réduisant l'impact environnemental des solutions de chauffage ;

autour de son , utilisant le CO comme fluide frigorigène, une innovation qui ouvre la voie à une nouvelle génération de pompe à chaleur permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie tout en réduisant l'impact environnemental des solutions de chauffage ; L'activité BOOSTHEAT S 3 (Software Solutions & Services) autour de sa nouvelle solution logicielle ImpliciX , qui permet aux entreprises industrielles d'optimiser les performances de leurs produits ainsi que leurs opérations de maintenance, l'objectif étant de réduire les coûts et gagner en efficacité lors du déploiement de produits.

I DES AVANCÉES MAJEURES DANS CHAQUE ACTIVITÉ

Désormais en ordre de marche, BOOSTHEAT a su atteindre des objectifs importants dans chacune de ses activités.

S'agissant de l'activité « Solutions de compression thermique », BOOSTHEAT a élargi ses capacités en laboratoire, grâce à ses moyens de tests avancés, afin d'identifier des concepts technologiques innovants et de qualifier leurs applications industrielles, en collaboration avec des partenaires, et de proposer de nouvelles solutions répondant aux besoins en efficacité énergétique. Dans cette démarche novatrice, BOOSTHEAT a démarré ses premières activités en mettant un accent particulier sur la démonstration de la capacité de sa technologie à produire du froid, application jamais démontrée par le passé.

Ces premiers essais concluants en réfrigération sont des preuves tangibles de la performance de la technologie et viennent en renforcer l'attractivité, déjà confirmée au 1 er semestre 2023 par des résultats prometteurs dans le cadre des essais en laboratoire menés par le CTGN au Canada sur le potentiel des rendements énergétiques proposés dans le chauffage résidentiel.

S'agissant de l'activité « BOOSTHEAT S 3 », elle a donné naissance à ImpliciX, une toute nouvelle suite logicielle dédiée à faciliter la transition numérique industrielle. ImpliciX est une solution logicielle Low Code révolutionnaire qui rend le pilotage de machines ainsi que la collecte et l'exploitation des données accessibles à tous, même sans expertise en automatisation. La suite logicielle ImpliciX peut répondre à un grand nombre d'enjeux industriels autour de l'efficacité énergétique, du maintien en conditions opérationnelles ou de la gestion intelligente des process.

I UNE FORTE RÉDUCTION DE LA STRUCTURE DE COÛTS ET DES EFFETS COMPTABLES DES NOUVEAUX FINANCEMENTS SANS IMPACT SUR LA TRÉSORERIE

Ces avancées confirment la bonne exécution du plan de retournement soutenu par HBR Investment Group dans le cadre du plan de sauvegarde validé par le Tribunal de Commerce de Lyon en mai 2023.

Les résultats semestriels témoignent aussi de progrès notables.

Résultats en k€ S1 2022 S1 2023 Produits d'exploitation 332 627 Charges d'exploitation 4 992 3 694 Résultat d'exploitation -4 660 -3 067 Résultat financier -227 -86 Résultat courant -4 887 -3 153 Résultat exceptionnel 67 -22 253 Résultat net -4 589 -25 319

Ainsi, le résultat d'exploitation s'améliore significativement avec une perte réduite d'un tiers entre le 1 er semestre 2022 (-4 660 K€) et le 1 er semestre 2023 (-3 067 K€). Cette dynamique est liée au repositionnement stratégique qui a permis de réduction de 15% de la masse salariale (effectif ramené de 28 collaborateurs au 30 juin 2022 à 12 collaborateurs au 30 juin 2023) et de 29% des charges externes (loyers, conseils, etc.).

Le résultat financier s'améliore également, à -86 K€ contre -227 K€ au 1 er semestre 2022 de sorte que le résultat courant passe de -4 887 K€ à -3 153 K€. Le résultat exceptionnel ressort à -22 253 K€. Il est composé presque exclusivement de charges calculées, sans impact sur la trésorerie, majoritairement liées au traitement comptable des pénalités de conversion du contrat de financement souscrit auprès d'ITTO. Au final, le résultat net semestriel s'élève à -25 319 K€, du fait de cette perte exceptionnelle comptable.

I DES FINANCEMENTS EN PLACE POUR LA POURSUITE DE L'ACTIVITÉ

Au niveau bilanciel, les opérations de rachat des créances obligataires et bancaires par HBR Investment Group et les paiements en directs réalisés par celle-ci ont permis à BOOSTHEAT de se désendetter massivement pour la totalité de ce montant. HBR Investment Group est devenu le seul obligataire et principal créancier de BOOSTHEAT et s'est engagé à ne pas demander le remboursement en numéraire de ses créances qui pourront être converties en capital au fil de l'eau.

Au 30 juin 2023, la trésorerie brute était de 1 221 K€ contre 445 K€ au 31 décembre 2022. Les dettes financières s'élèvent à 20 187 K€ et s'ont composées de :

8 000 K€ d'obligations détenues par HBR Investment Group ;

1 130 K€ d'obligations remboursables en actions détenues par ITTO. Leur remboursement ultérieur en actions contribuera à renforcer les fonds propres sans impacter la trésorerie ;

10 336 K€ d'emprunts auprès d'établissement de crédit dont 4 759 K€ a été remboursé post-clôture à hauteur de 10% dans le cadre du plan de sauvegarde, le solde devant être repris par HBR Investment Group avec, là aussi, un remboursement ultérieur en actions qui contribuera à renforcer les fonds propres sans impacter la trésorerie.

A ce jour, BOOSTHEAT dispose d'une capacité résiduelle de financement maximale de 23 000 K€ couvrant les besoins de financement de l'entreprise au cours des 12 prochains mois.

* * *

R etrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur

www.boostheat-group.com

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAM7).

Avertissement :

La société BOOSTHEAT a mis en place un financement sous forme d'ORA avec la société Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO), qui, après avoir reçu les actions issues du remboursement ou de l'exercice de ces instruments, n'a pas vocation à rester actionnaire de la société.

Les actions, résultant du remboursement ou de l'exercice des titres susvisés, seront, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action.

Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la société, ainsi qu'une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis au profit de la société Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO).

Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir dans les titres de la société admise à la négociation qui réalise de telles opérations de financement dilutives particulièrement lorsqu'elles sont réalisées de façon successive. La société rappelle que la présente opération de financement dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place.