Boostheat lance Caliper

(AOF) - Boostheat, acteur industriel français de l'efficacité énergétique, annonce le lancement de Caliper, le premier démonstrateur de sa solution IoT Edge, dédiée à l'optimisation de l'efficacité énergétique des produits. Avec Caliper, les entreprises industrielles ont désormais la possibilité d'accéder à une nouvelle solution logicielle IoT Edge qui leur permet d'optimiser les performances de leurs produits et de leurs opérations de maintenance, tout en réduisant les coûts et en déployant des solutions plus efficaces.

À cette fin, Caliper, son premier démonstrateur technologique, est spécialement conçu pour mettre en avant cette solution novatrice sur un premier cas d'application : l'optimisation des consommations d'énergie.

Caliper se positionne comme une solution sur mesure permettant aux industriels de garantir l'efficacité énergétique de leurs parcs de machines. Le dispositif comprend un boîtier spécialement conçu pour l'acquisition et la conversion des données émanant des machines ou de produits industriels, un puissant module de calcul local (Edge Computing) ainsi qu'un écran tactile servant d'interface utilisateur.

Associé à des capteurs d'énergie tels que l'électricité, le gaz, la thermique notamment, Caliper analyse en détail le profil de consommation et de production d'énergie d'une machine. Cette solution vise à accompagner les industriels dans l'optimisation ou la démonstration de l'efficacité de leurs machines en termes de gestion énergétique.

