Boostheat fait le point sur son activité Bitcoin

(AOF) - Boostheat a dressé un premier bilan de son activité d’acquisition et d’accumulation de bitcoin . Ainsi, au 3 octobre, la valeur du portefeuille détenu par Bitcoin Hold France s’élève à 358 105 euros, soit une progression de 43 % par rapport à la dotation initiale de 250 000 euros réalisée le 11 juillet dernier.

Boostheat, qui a développé un compresseur thermique permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie, rappelle que les fonds issus des tirages sur la ligne de financement (350 000 euros brut entre juillet et octobre) sont alloués prioritairement à cette politique de constituer une réserve de trésorerie, le solde servant à couvrir les besoins courants de l'entreprise, notamment dans le cadre de sa politique de désendettement.

AOF - EN SAVOIR PLUS